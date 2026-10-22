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ההיערכות לבחירות

נסיעה חינם ביום הבחירות - ואיך תגיעו לקלפי? | כל הפרטים לקראת יום שלישי

רכבת ישראל תפעיל שלוש רכבות בשעה לירושלים ביום הבחירות • נסיעה חינם מיום שני בערב ועד תום יום הבחירות | כך תוציאו כרטיס (בארץ)

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דוד הכהן
כיכר השבת |
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רכבת ישראל | ארכיון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

רכבת ישראל הודיעה על היערכות מיוחדת לקראת יום הבחירות לכנסת ה-26, שייערכו ביום שלישי, 27.10.26. במסגרת ההיערכות, שירותי הנסיעה ברכבת יהיו בחינם לכלל הציבור, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המרכזית.

הנסיעה ללא תשלום תחל ביום שני, 26.10.26, בשעה 20:00, ותימשך עד לתום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות. הטבת הנסיעה תינתן באמצעות כרטיסי נייר בלבד, אותם ניתן יהיה לרכוש במכונות הכרטיסים המוצבות בתחנות הרכבת.

רכבת ישראל מבקשת מציבור הנוסעים שלא לעשות שימוש בחוזים הטעונים בכרטיסי הרב קו וביישומוני התחבורה השונים, אלא להנפיק כרטיסי נייר במכונות הכרטיסים בתחנות.

במסגרת ההיערכות לביקושי הנסיעה הצפויים, רכבות בקו יצחק נבון-תל אביב תופעלנה במתכונת מוגברת. בין השעות 12:00-20:00 ביום הבחירות, תופעלנה שלוש רכבות בשעה לכל כיוון, במקום שתיים כרגיל. הרכבת השלישית בשעה תחל ותסיים את נסיעתה בתחנת תל אביב ההגנה.

ברכבת ישראל מזכירים כי בהנחיית המשטרה, חלה הגבלה על מספר הנוסעים ל וממנה. על כן, בטרם הנסיעה יש להנפיק שובר נסיעה לכל נוסע בהתאם לרכבת המבוקשת.

ההיערכות המיוחדת של רכבת ישראל מצטרפת לסדרי התחבורה הציבורית הכלליים שנקבעו לקראת יום הבחירות, במטרה לאפשר לכלל הציבור להגיע בנוחות לקלפיות ברחבי הארץ.
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