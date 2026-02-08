סוס וסייחה הוחזרו אמש (עם צאת השבת) לבעלי חווה יהודית בגזרת עציון, לאחר שנגנבו לתוך הרשות הפלסטינית.

במסגרת פעילות רגישה ומורכבת שערכו שוטרי מנהלת משטרתית לתיאום ושיתוף (ממת"ש) ותחנת עציון ממחוז ש"י ובסיוע גורמי מת"ק - מנהלת תיאום וקישור של צה"ל, סוס וסייחה שנגנבו מחווה באזור ואותרו בשטח הרשות הפלסטינית.

האירוע התחיל ביום בחמישי לפנות בוקר, דווח כי נגנבו סוס וסייחה מחוות קשואלה שבגזרת עציון מרחב יהודה.

עם קבלת הדיווח, נערכו פעולות מגוונות בהובלת מש״קי ממת״ש בית לחם וחברון ממחוז ש"י וכבר באותו היום, נמסר ממת״ק של צה"ל כי יש דיווח ברשת הפייסבוק שנמצאו 2 סוסים באיזור כפר נובא.

מש"קי ממת"ש מחוז ש"י למול מקביליהם ותוך פעילות יצירתית יחד עם תחנת עציון ממרחב יהודה, נמצא פיתרון להובלה בטוחה של הסוס והסייחה אמש מידי המשטרה הפלסטינית לידי שוטרי תחנת עציון ובהמשך מרגש לכך, הם הושבו בשעות הערב לידי בעליהם בחווה.