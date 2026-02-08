כיכר השבת
סוס וסייחה שנגנבו מחווה יהודית הוחזרו בשיתוף פעולה עם הפלסטינים | תיעוד

עם שיתוף פעולה של המשטרה הפלסטינית: סוס וסייחה שנגנבו בימים האחרונים, שבו בליל אמש לחווה היהודית בגזרת עציון הודות לפעילות משותפת של שוטרי מחוז ש"י וצה"ל | צפו בתיעוד (חדשות בארץ)

החזרת בעלי החיים לחווה
החזרת בעלי החיים לחווה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
החזרת בעלי החיים לחווה (צילום: דוברות המשטרה)

סוס וסייחה הוחזרו אמש (עם צאת השבת) לבעלי חווה יהודית בגזרת עציון, לאחר שנגנבו לתוך .

במסגרת פעילות רגישה ומורכבת שערכו שוטרי מנהלת משטרתית לתיאום ושיתוף (ממת"ש) ותחנת עציון ממחוז ש"י ובסיוע גורמי מת"ק - מנהלת תיאום וקישור של , סוס וסייחה שנגנבו מחווה באזור ואותרו בשטח הרשות הפלסטינית.

האירוע התחיל ביום בחמישי לפנות בוקר, דווח כי נגנבו סוס וסייחה מחוות קשואלה שבגזרת עציון מרחב יהודה.

עם קבלת הדיווח, נערכו פעולות מגוונות בהובלת מש״קי ממת״ש בית לחם וחברון ממחוז ש"י וכבר באותו היום, נמסר ממת״ק של צה"ל כי יש דיווח ברשת הפייסבוק שנמצאו 2 סוסים באיזור כפר נובא.

מש"קי ממת"ש מחוז ש"י למול מקביליהם ותוך פעילות יצירתית יחד עם תחנת עציון ממרחב יהודה, נמצא פיתרון להובלה בטוחה של הסוס והסייחה אמש מידי המשטרה הפלסטינית לידי שוטרי תחנת עציון ובהמשך מרגש לכך, הם הושבו בשעות הערב לידי בעליהם בחווה.

