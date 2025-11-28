( צילום: דוברות המשטרה )

תגובה מהירה של שוטרי מחוז ירושלים, בסיוע תצפיתני מרכז השליטה מבט 2000 של מרחב דוד, הובילה הלילה למעצרם של שני קטינים החשודים ביידוי בלוקים ובקבוקים לעבר מבנה בעיר העתיקה.

האירוע התרחש בשעות הלילה, כאשר תצפיתנים זיהו במצלמות הביטחון שני צעירים מיידים חפצים לעבר אחד המבנים. מיד לאחר הדיווח, כוחות משטרה ולוחמי מג"ב ביצעו סריקות בשטח והתחקו אחר עקבותיהם של החשודים – בני 14, תושבי העיר העתיקה. החשודים נעצרו במקום והועברו לחקירה במרחב דוד בחשד למעורבות במעשה. למרבה המזל, לא נרשמו נפגעים ולא נגרם נזק. בהמשך היום, יובאו החשודים לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול ביד קשה, בנחישות וללא פשרות נגד כל מפגע ופורע חוק. כל ניסיון לפגוע בביטחון הציבור ובשלומו, ייענה בתגובה מהירה ומקצועית. המשטרה תגיע לכל עבריין, בכל מקום ובכל זמן, ותמצה עמו את הדין", נמסר מדוברות המשטרה.