כיכר השבת
צפו בתיעוד

משטרת ירושלים עצרה שני קטינים שיידו אבנים ובקבוקים בעיר העתיקה

תצפיתני "מבט 2000" זיהו את החשודים בזמן אמת – שוטרי מרחב דוד ומג"ב פעלו במהירות ועצרו את השניים ללא נפגעים (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

תגובה מהירה של שוטרי מחוז , בסיוע תצפיתני מרכז השליטה מבט 2000 של מרחב דוד, הובילה הלילה למעצרם של שני קטינים החשודים ביידוי בלוקים ובקבוקים לעבר מבנה בעיר העתיקה.

האירוע התרחש בשעות הלילה, כאשר תצפיתנים זיהו במצלמות הביטחון שני צעירים מיידים חפצים לעבר אחד המבנים. מיד לאחר הדיווח, כוחות ולוחמי מג"ב ביצעו סריקות בשטח והתחקו אחר עקבותיהם של החשודים – בני 14, תושבי העיר העתיקה.

החשודים נעצרו במקום והועברו לחקירה במרחב דוד בחשד למעורבות במעשה. למרבה המזל, לא נרשמו נפגעים ולא נגרם נזק.

בהמשך היום, יובאו החשודים לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

(צילום: דוברות המשטרה)

"משטרת ישראל תמשיך לפעול ביד קשה, בנחישות וללא פשרות נגד כל מפגע ופורע חוק. כל ניסיון לפגוע בביטחון הציבור ובשלומו, ייענה בתגובה מהירה ומקצועית. המשטרה תגיע לכל עבריין, בכל מקום ובכל זמן, ותמצה עמו את הדין", נמסר מדוברות המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר