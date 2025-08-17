כיכר השבת
"ננקוט ביד קשה"

עימותים ופרובוקציות בהפגנות: 32 עצורים ברחבי הארץ, מכתז"ית הופעלה

עימותים בין מפגינים למשטרה הובילו למעצר 32 מפגינים בכל רחבי הארץ | המשטרה נאלצה להשתמש במכת"זית לפיזור המפגינים שחסמו צירי תנועה וזרקו רימוני עשן ליד ירושלים (בארץ)

הפרובוקציה ליד ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

32 מפגינים נעצרו לפי שעה, נכון לשעה 12:00 בצהרים, בכל רחבי הארץ - במסגרת ההפגנות שאורגנו היום (ראשון) בנימוק של הזדהות עם החטופים ובקריאה לעצירת המלחמה. במקביל כלל הכבישים פתוחים לתנועת כלי רכב. כך הודיעה המשטרה.

בכביש 16 ביציאה מ ובציר בגין צפון בירושלים, המוביל לכיוון בית החולים הדסה עין כרם, התפרעו מפגינים והשתמשו ברימוני עשן תוך עימות עם שוטרים. לדברי המשטרה המפגינים יצרו פרובוקציות ולא נענו לקריאות השוטרים.

"כוחות משטרה ומג"ב שפועלים במקום איפשרו את קיום המחאה תוך הזרמת תנועה בנתיב השמאלי, לטובת ציבור הנהגים במקום, זאת לצד הפניית התנועה לדרכים חלופיות", מסרה המשטרה.

"במקביל, בכביש 16 כרז קצין משטרה פעם נוספת למשתתפי המחאה על הפרת הסדר והורה להם לפנות את ציר צעידתם. לאחר שלא נענו לכך, פעלה המשטרה יחד עם לוחמי מג"ב להדיפתם של מפרי הסדר ואף נאלצה להשתמש באמצעים על מנת להשיב את הסדר במקום.

"יודגש כי חסימת צירי תנועה ללא אישור ובאופן העלול לסכן את משתמשי הדרך או לפגוע בחופש התנועה של אזרחים רבים, הנה אסורה. בנוסף, השימוש בפירוטכניקה עלול לסכן את שלום הציבור ו/או לפגוע ברכוש".

המשטרה מסרה כי "המשטרה תאפשר את זכות המחאה לכל אדם כל עוד ובמהלכה נשמר הסדר הציבורי והציות לחוק. בכל חריגה מכך, נפעל בנחישות וללא משוא פנים כנגד אלו הפוגעים בביטחון אזרחים ושוטרים, ולהשבת הסדר הציבורי".

1
אם 32 נעצרו אז מי מפגין?
חיים

