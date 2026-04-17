הכנסת מחפשת את הקונדיטור האבוד: מי יודע איפה יעקב ליפשיץ?

במסדרונות הכנסת ובארכיון המשכן מתנהל בשבועות האחרונים תחקיר יוצא דופן, שאינו קשור לחקיקה או לפוליטיקה, אלא לריח של אפייה מימיה הראשונים של המדינה.

בצוות מוזיאון הכנסת ביקשו לשחזר את עוגות הראווה המרהיבות שהוגשו באירועים ממלכתיים בשנות החמישים והשישים, אך האיש שעמד מאחוריהן - הקונדיטור יעקב ליפשיץ - הפך לדמות מסתורית שפרטיה נעלמו מדפי ההיסטוריה.

הכול התחיל כמעט במקרה, בהכנות לחגיגות השישים לכנסת ולקראת הגעת המבקר ה-50,000 למוזיאון הכנסת ביום העצמאות. אנשי הארכיון, המוזיאון, האמנות והדוברות צללו למסמכים, פרוטוקולים ותצלומים דהויים מראשית ימיה של המדינה, ונזכרו באלבום שחור-לבן ישן שנמסר לכנסת לפני מספר שנים על ידי האחים מנדי ואריה רוזנפלד.

הוריהם, יששכר ולאה רוזנפלד, ניהלו את מזנון הכנסת המיתולוגי בשנות השישים, עוד בימים שבהם פעלה הכנסת בבית פרומין, לפני המעבר למשכן הנוכחי בגבעת רם. בתמונות שבאלבום נראו רגעים קטנים וגדולים שהונצחו בעוגות מיוחדות: ביקורים היסטוריים, אירועים ממלכתיים וחגיגות של הכנסת הצעירה.

ואז תפסה את העין תמונה אחת - עוגה מרהיבה, מפוסלת ביד אמן, עם סמל המדינה כולה משוקולד. העוגה הוקדשה לנשיא זלמן שזר, ועליה נכתב: "לנשיאנו הנערץ שא ברכות בשנה ה-16 לכינון הכנסת". על פתק קטן שהוצמד לאחת התמונות נכתב בכתב יד: "מסיבת כינון הכנסת תשכ"ה. ביצוע: ליפשיץ יעקב".

למרות תפקידו המרכזי במטבח המשכן, שמו של ליפשיץ לא הופיע ברישומי כוח האדם המפורטים של אותן שנים. בכנסת החלו ניסיונות לגלות פרטים על השף: טלפונים לכל יעקב ליפשיץ הרשומים בירושלים - אך ללא הועיל.

פנייה לחברת ההסעדה של הכנסת, "Feed Your Mind" של השף חיים כהן, קידמה את המחפשים. כהן הציע לפנות לשף הירושלמי המיתולוגי שלום קדוש, הנחשב לאחד מבכירי הטבחים בישראל ולמי שלימד דורות של שפים - מיונתן רושפלד ועד יובל בן נריה.

קדוש התרגש מהפנייה. "השם הזה מצלצל לי מוכר", אמר כבר בשיחה הראשונה. "זאת מחווה מאוד מרגשת שאתם מנסים לדעת מי הוא היה. אני אדבר עם כל השפים הירושלמים בני דורי".

במקביל הצטרפו לחיפושים גם עובדים רבים בכנסת, ובהם פנסיונרים - שהרי ליפשיץ אמור להיות כיום בשנות התשעים לחייו. אחרי ימים של שיחות וזיכרונות, חזר קדוש לכנסת עם שם אחד שיכול להיות קצה חוט: השף מיכה נוי, מי שהיה הראשון לככב בתוכנית בישול בטלוויזיה הישראלית, עוד בימי הערוץ הראשון בשחור-לבן.

נוי, בן התשעים ואחת, הופתע כשקיבל טלפון מהכנסת. כשנשאל האם הוא מכיר את יעקב ליפשיץ, השיב לאחר מספר שניות של מחשבה ללא היסוס: "ודאי. יעקב היה שותף שלי בחברת קייטרינג שהפעילה מטבחים במלונות השרון, ארבע העונות ומנדרין, כמה שנים אחרי שסיים לעבוד בכנסת. יש לו גם בן ובת, למיטב זכרוני".

בסיום השיחה, למרבה הצער, סיפר שעם השנים אבד עמו הקשר. מאמצי הכנסת לאתר את צאצאיו או פרטים על מקום מגוריו עלו בתוהו, מה שהוביל את יו"ר הכנסת לצאת בקריאה פומבית.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה קרא לכולם להצטרף למסע החיפושים: "אנחנו מקווים מאוד למצוא את השף ליפשיץ או את בני משפחתו, ובטוחים שיש לו סיפורים מדהימים מימיה הראשונים של הכנסת שחייבים לקבל תיעוד בארכיון שלנו. אם אתם יודעים מי הוא, או מי הם ילדיו, כתבו לנו בדף האינסטגרם של הכנסת בפוסט שנעלה עם תמונתו. המטרה היא להפוך את המתכונים ההיסטוריים שלו למנות מיוחדות שיוגשו למבקרים במשכן".

אוחנה הוסיף בהתרגשות: "לפעמים, כל מה שצריך כדי לפתוח פרק נשכח בהיסטוריה זו עוגה אחת, פתק קטן, והרבה אנשים שמסרבים לתת לזיכרון להיעלם".