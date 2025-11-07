הערכה: גם השרה מאי גולן מעורבת בפרשת השחיתות בהסתדרות

פרשת השחיתות הסבוכה בהסתדרות, שנחשפה בתחילת השבוע והובילה לגל מעצרים של בכירים בארגון ובשלטון המקומי, ממשיכה להתרחב – וכעת, כך על פי דיווח של חדשות 12, עולה גם שמה של השרה מאי גולן כמוערבת בפרשה.

על פי עדויות ומקורביה לשעבר, גולן שמרה על קשר הדוק בשנים האחרונות עם עזרא גבאי – בעלי סוכנות הביטוח החשוד במרכז הפרשה – ונפגשה עמו "לעיתים תכופות" במשרדו בתל אביב.

לפי העדויות, באחת מאותן פגישות נכח גם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר.

בחדשות 12 דווח כי מקורבי השרה לשעבר טוענים כי גולן היא שחיברה בין גבאי לבין מקורבה חיים מנחם, איש ליכוד המשמש כחבר דירקטוריון קק"ל. לפי ההערכות, בעקבות אותו חיבור זכה גבאי בחלק מביטוחי העובדים בקק"ל – מה שמחבר את הפרשה גם לתאגיד הלאומי.

מנחם עצמו כבר נעצר לפני כחודשיים בחשד למתן טובות הנאה לגולן, והשבוע נחקר שוב – הפעם במסגרת פרשת שחיתות ההסתדרות.

לפי המקורבים, גבאי סיפק לשרה גולן שירותי ביטוח אישיים, והיא ניסתה "לשווק" אותו בפני אנשי ליכוד, עובדים במשרדה וגורמים נוספים.

לפי הערכות בלהב 433, החקירה תמשיך לבדוק את מעורבותה של גולן, אולם במשטרה אינם מצפים שהיא תגיע אם תוזמן – בשל התנהלות דומה בעבר.

לפי המשטרה, מנגנון השחיתות החשוד כלל מערכת "תן וקח" בין אנשי עסקים ובכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות, בעולם הספורט ובחברות ממשלתיות.

במרכז הפרשה עומד גבאי, הנחשב מקורב ליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד. לפי החשד, גבאי דאג למינויים בדירקטוריונים ובוועדי עובדים, ובתמורה העבירו לו ראשי הוועדים לקוחות מתאגידים, עיריות וחברות ממשלתיות.

גורם בכיר במשטרה אמר: "איש העסקים פעל תחת החסות של בר-דוד. כשאתה ממנה את יו"ר התאגידים של ההסתדרות, אתה קובע מי יהיו הדירקטורים אחריו".

החקירה נמשכת, וצפויים להיחקר חשודים נוספים בימים הקרובים.