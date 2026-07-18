אסון כבד נמנע בשבת האחרונה בשומרון, לאחר ששריפת ענק פשטה על היישוב חוות גלעד והובילה להרס חסר תקדים. האש, שחדרה לעומק קו הבתים, כילתה שלושה עשר בתי מגורים, מוסך ומחסן עצים. בעקבות הסכנה המיידית לחיי אדם, כוחות הביטחון פינו במהירות את כל תושבי היישוב מבתיהם.

במהלך המאבק הממושך בלהבות נפצעו שני לוחמי אש – אחד באורח בינוני ואחד באורח קל – שפונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. בנוסף, תושב המקום שפונה נפגע באורח קל לאחר שהתעלף כתוצאה מהאירוע. הנזק לרכוש היה כבד במיוחד, כאשר מעבר למבנים שנשרפו, כבאית אחת עלתה באש ונשרפה כליל, ורכב כיבוי ממוגן ירי נוסף ספג נזק קשה ביותר עקב קרינת החום העצומה בזירה.

האירוע הדרמטי החל בשעות הצהריים, כאשר דליקה פרצה סמוך למצפה ישי שביישוב קדומים. לוחמי האש מתחנת שומרון הוקפצו לזירה והצליחו לבלום את חזית האש בקו הבתים הראשון של קדומים, ובכך מנעו פגיעה בנפש וברכוש במקום. עם זאת, תנאי מזג האוויר הקשים והרוחות החזקות שנשבו באזור הניעו את חזית האש במהירות עצומה לעבר חוות גלעד הסמוכה. הלהבות דילגו במהירות מעבר לחסמים הטבעיים, פשטו על פני שטחים פתוחים רחבים וחדרו ישירות אל תוך תחומי היישוב, כשהן מכלות כל מה שנקרה בדרכן.

בשיאו של האירוע, הופעל גיוס נרחב של כוחות מכל רחבי הארץ. ארבעים וחמישה צוותי כיבוי וחילוץ, בסיוע שמונה מטוסי כיבוי מטייסת הכבאות "אלעד" ומסוק חוזי, פעלו שעות ארוכות בשטח בניסיון לבלום את התפשטות האש. אל המאמצים הצטרפו כוחות צה"ל מחטיבת שומרון, אשר סייעו באופן אקטיבי בפינוי התושבים מהבתים, העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגעים בשטח והפעילו מיכליות מים צבאיות כדי לתגבר את אספקת המים לצוותי הכיבוי הרבים. נציב הכבאות, רב-טפסר אייל כספי, הגיע בעצמו לזירת השריפה בשומרון כדי לעמוד מקרוב על פעילות הכוחות ולנהל את המערכה יחד עם מפקדי המחוזות.

בהודעה משותפת שהוציאו דוברות המשטרה, דוברות כבאות והצלה לישראל ודובר צה"ל, נמסר עדכון מקיף על תמונת המצב הנוכחית: לפי ההודעה, לוחמי האש ממשיכים גם בשעה זו בפעולות כיבוי נרחבות בחוות גלעד, כאשר בזירה פועלים כעת 41 צוותי כיבוי וחילוץ במאמץ לבלום את מוקדי הבעירה הסופיים, למנוע את התחדשות האש ולהשיג שליטה מלאה. במקביל, כוחות משטרה רבים, הכוללים את מסוק היחידה האווירית ויחידת הרחפנים המחוזית, פועלים לאבטחת האזור ושמירה על הסדר הציבורי. שוטרי מחוז ש"י חוסמים לתנועה צמתים מרכזיים באזור, בהם צומת ג'ית, צומת קדומים וצומת יצהר, לצד חסימת כביש 55, זאת במטרה למנוע סיכון ממשתמשי הדרך ולשמור על צירי החירום פנויים לחלוטין עבור רכבי ההצלה. לפני זמן קצר אף הסתיימה הערכת מצב בין-ארגונית בהשתתפות מפקדי ונציגי כלל הגופים, בה הוגדרו תחומי האחריות והמשימות להמשך.