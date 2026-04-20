יום הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה נפתח הערב (שני) בעצרת המרכזית בכותל המערבי בירושלים שהחלה בשעה 20:00.

נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את הטקס בנאומו וסיפר: "רב-סרן ד"ר איתן מנחם נאמן היה רופא אהוב במחלקת טיפול נמרץ ילדים בבית החולים סורוקה, בבאר שבע. אדם שהקדיש את ימיו להצלת חיים וטיפל בילדים מכל רחבי הנגב. בשבעה באוקטובר בבוקר, איתן רץ לבית החולים, עמד בין הפצועים, ונלחם על חייהם. למחרת, כבר נקרא למילואים, בהם התעקש לשרת, למרות תפקידו המשמעותי בבית החולים".

לדבריו, "בתשעה באוקטובר, במהלך סריקות בקצה העיר שדרות, נתקל הצוות של איתן במחבלים. איתן בחר כפי שבחר תמיד, להסתער. הוא לחם בגבורה, עד שנפל בקרב, ואיתו חבריו ליחידה, סרן יובל הלבני ורב-סמל ראשון אביחי אמסלם, זכרם לברכה".

"שנתיים אחר כך, בחגיגות בר המצווה לבנו של איתן, כאן בכותל, פגישה מקרית עם הרב שטיפל בגופתו של איתן, לימדה את משפחתו, פרק נוסף בסיפור הגבורה. הם גילו שאיתן נפל, כשידו אוחזת ברמון חי, שזרקו המחבלים לעבר הכח. רימון שאיתן תפס, אך לא הספיק להשליך בחזרה. איתן, בן ארבעים וחמש בנופלו, הותיר אחריו את אשתו - יעל ושבעת ילדיהם, את אמו – הדסה וחמשת אחיותיו. והמון בני אדם שחבים לו את חייהם".

"בפתחו של היום הזה, אני מבקש לשאת תפילה לשלומם של לוחמינו וכל חיילי צה"ל וכוחות הבטחון, בסדיר, בקבע ובמילואים, בכל מקום שהם. עם שלם עומד מאחוריהם", הוסיף הנשיא.

לדבריו, "אנחנו עדיין מצויים במערכה, רק בימים האחרונים נוספו לדאבון הלב, עוד בנים יקרים ואהובים לרשימת הנופלים. מלחמה, היא רגע גורלי, מבחן לאומי, ואנו כאומה עומדים בו בצורה מפעימה, ונוסיף לעמוד בו - בנחישות ובעוצמה, עם כל הכאב הנורא". עוד אמר: "לדור המלחמה מגיע לחלום על היום שאחריה".

"מחוץ לחומות תמיד חיכו אלה שחיכו שנפסיק לשיר יחד. וכשהפסקנו - חרב ביתנו", התבטא הנשיא בהמשך.

"אני מבקש להודות לכל גורמי הביטחון, החירום, ההצלה והתמיכה. ולאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה, לכל מי שנפצעו בגוף ובנפש, במערכה הזו ובכל מלחמות ישראל, לחבק אותם ואת משפחותיהם", סיכם הנשיא.