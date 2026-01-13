כיכר השבת
מזג האוויר הסוער

בסיס צבאי הוצף, הכוחות נלחמו במים | צוותי חילוץ פועלים ברחבי הארץ

גם הבוקר נרשמו הצפות וקריסות עצים ברחבי הארץ | בתוך כך, כוחות צה"ל פעלו לבלום הצפה שאירעה בבסיס במרכז | "אין פגיעה בכשירות המבצעית", הבהיר דובר צה"ל (בארץ)

הצפות מחוץ למושב ינון (צילום: פלאש90)

סערה חורפית פקדה הלילה את ישראל, עם גשמים עזים ומשבי רוח של כ-100 קמ"ש לאורך החוף שגרמו לנזקים רבים. גם הבוקר (שלישי) נרשמו הצפות וקריסות עצים ברחבי הארץ. בתוך כך, כוחות צה"ל פעלו לבלום הצפה שאירעה בבסיס במרכז הארץ.

על פי הודעת דובר צה"ל, "מוקדם יותר היום, התפתחה הצפה בבסיס צה״ל במרכז הארץ בעקבות תנאי מזג האוויר. צוותי הבסיס פועלים בשעה זו לטיפול באירוע ולבלימת ההצפה, תוך שמירה על תפקודו התקין של הבסיס". הדובר הדגיש כי למרות ההצפה "אין פגיעה בכשירות המבצעית".

בעקבות ההצפות, נרשמו היום מספר נפגעים ברחבי הארץ. למחסום שועפט הובאה אישה כבת 50, תושבת מחנה הפליטים שועפט שבמזרח ירושלים, שנפגעה מחפץ כבד בבית שהוצף. מצבה הוגדר אנוש, ובבית החולים שאליו פונתה נקבע מותה.

סכר בית זית שבהרי ירושלים עלה על גדותיו, ובעקבות זאת החל פינוי בית הספר החקלאי הסמוך - כצעד מנע בשל חסימת צירים. מנהרת נעמי שמר שבכניסה לירושלים מכיוון מזרח הוצפה ונחסמה, וכמה כלי רכב נתקעו בה.

באבו גוש חולצו גבר ואישה שרכבם נקלע להצפה. לוחמי אש מתחנת בית שמש חילצו אותם, אבל מיד לאחר החילוץ האישה איבדה את הכרתה. היא פונתה לבית חולים, ומצבה מוגדר קל.

