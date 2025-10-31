הותר לפרסום: קטין מיפו נעצר בחשד ששיתף פעולה עם דאע"ש וחמאס

חוקרי היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב השלימו את חקירתו של קטין בן 14, תושב יפו, החשוד בקשרים עם ארגוני הטרור דאע"ש וחמאס.

החקירה, שנוהלה בשיתוף שירות הביטחון הכללי, העלתה כי הקטין ביצע מספר משימות עבור גורמים עוינים, ובהן צילום אתרים בישראל הקשורים לכוחות הביטחון וניסיונות להכנת מטעני חבלה.

החשוד נעצר ברמאללה בתאריך 17 באוקטובר 2025, בחשד לחברות וקשירת קשר עם ארגוני טרור. על פי ממצאי החקירה, הוא יצר קשר עם פעילי דאע"ש וחמאס, שלח להם סרטונים ותיעודים של אתרים ביטחוניים בישראל, והתבטא ברצונו להפוך לשהיד ולפגוע במדינה.

במהלך החקירה נתפסו ראיות דיגיטליות רבות הקושרות אותו למעשים, בהן תיעודים ומסרים שנמצאו בטלפון הנייד שלו. צו איסור פרסום הוטל על החקירה בשלביה הסמויים, ומעצרו של הקטין הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב.

עם המעבר לחקירה גלויה והסרת הצו, הוגשה נגדו הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור.

במשטרה מציינים כי גורמי מודיעין וטרור, ממשיכים במאמציהם לגייס ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים באמצעות פניה ברשתות החברתיות, ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל, מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם.