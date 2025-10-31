כיכר השבת
האויב בתוכנו

הותר לפרסום: קטין מיפו נעצר בחשד ששיתף פעולה עם דאע"ש וחמאס

קטין ערבי ביצע משימות עבור ארגוני טרור, צילם אתרים ביטחוניים וניסה להכין חומרי נפץ | חקירת ימ"ר תל אביב, בשיתוף השב"כ, העלתה כי החשוד ביקש להפוך לשהיד | הוגשה נגדו הצהרת תובע (חדשות)

(צילום: Yossi Zamir/Flash90)

חוקרי היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב השלימו את חקירתו של קטין בן 14, תושב יפו, החשוד בקשרים עם ארגוני הטרור דאע"ש ו.

החקירה, שנוהלה בשיתוף שירות הביטחון הכללי, העלתה כי הקטין ביצע מספר משימות עבור גורמים עוינים, ובהן צילום אתרים בישראל הקשורים ל וניסיונות להכנת מטעני חבלה.

החשוד נעצר ברמאללה בתאריך 17 באוקטובר 2025, בחשד לחברות וקשירת קשר עם ארגוני טרור. על פי ממצאי החקירה, הוא יצר קשר עם פעילי דאע"ש וחמאס, שלח להם סרטונים ותיעודים של אתרים ביטחוניים בישראל, והתבטא ברצונו להפוך לשהיד ולפגוע במדינה.

במהלך החקירה נתפסו ראיות דיגיטליות רבות הקושרות אותו למעשים, בהן תיעודים ומסרים שנמצאו בטלפון הנייד שלו. צו איסור פרסום הוטל על החקירה בשלביה הסמויים, ומעצרו של הקטין הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב.

עם המעבר לחקירה גלויה והסרת הצו, הוגשה נגדו הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור.

במשטרה מציינים כי גורמי מודיעין וטרור, ממשיכים במאמציהם לגייס ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים באמצעות פניה ברשתות החברתיות, ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל, מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר