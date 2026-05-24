כיכר השבת
כך זה הסתיים

טעות של מתחילים: אזעקה הופעלה בסניף, השוטרים חיכו לו עם אזיקים

דרמה לילית בסניף רשת המזון: קטין שפרץ למקום בשעות המאוחרות, לא ידע כי מערכת האזעקה כבר הזניקה לעברו את שוטרי תחנת קריית גת. צוות אופנוענים נחוש שהגיע לזירה בתוך דקות ספורות, הפתיע את הפורץ הצעיר ממש ברגע שיצא מהסניף - וזה ה"שלל" שמצאו על גופו (בארץ)

סניף של רשת מזון מוכרת בקריית גת הפך בסוף השבוע האחרון לזירת דרמה לילית, כאשר קטין שחדר למקום באישון ליל כדי לבזוז את תכולתו, נתפס "על חם" בשנייה שיצא מהדלת עם הכיסים מלאים בשלל.

החשוד הצעיר ניצל את השעות הקטנות של הלילה, פרץ לתוך המתחם השומם והחל לעבור במהירות בין המדפים והקופות כשהוא אוסף אל כליו כל הבא ליד, מבלי לדעת שבתוך החנות החשוכה כבר מופעלת נגדו מלכודת שקטה – מערכת האזעקה של הסניף ששידרה אות מצוקה מיידי למוקד 100 של .

עם קבלת הדיווח הבהול במוקד, הוקפצו לזירה כוחות הסיור המקומיים ובראשם צוות האופנועים המבצעי של תחנת קריית גת, שטס למקום והגיע בתוך דקות ספורות. השוטרים, שהבינו כי האירוע מתרחש באותם רגעים, סגרו בשקט על פתחי המבנה והחלו בביצוע סריקות מהירות בחשכת הליל.

במהלך הסריקות הממוקדות הבחינו בחשוד כשהוא מנסה לצאת מהסניף. הצוותים הפתיעו אותו, חסמו מיד את נתיבי המילוט שלו והשתלטו עליו במקום, בטרם הספיק להיעלם ברחובות העיר.

השלל שנגנב (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר המעצר, ערכו השוטרים חיפוש קפדני על גופו ובכליו של הקטין, וגילו את היקף הרכוש שעל פי החשד נשדד מהמקום דקות ספורות קודם לכן. השלל שנמצא בכיסיו של החשוד הצעיר היה מגוון ויקר ערך, וכלל כמות גדולה של חפיסות סיגריות, המחאות (שיקים) בסכומים שונים, כרטיסים ייעודיים של הרשת ואפילו תכשיטים שהוחזקו במקום. כלל הרכוש החשוד כגנוב נתפס והוחרם, והקטין נכבול והועבר באופן מיידי להמשך חקירה פלילית בתחנת המשטרה.

סנ"צ שי אללי, מפקד תחנת קריית גת, מסר בעקבות המעצר המוצלח: "תגובה מהירה ומקצועית של צוות האופנועים וכלל הניידות שהגיעו למקום הובילה למעצר החשוד בזמן אמת ולסיכול המשך הפגיעה ברכוש. נמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות רכוש והתפרצויות למען ביטחון הציבור".

במשטרת ישראל מדגישים בעקבות המקרה כי זרועות האכיפה ימשיכו לפעול ביד קשה ובאפס סובלנות נגד עבירות רכוש והתפרצויות לבתי עסק, הכל למען שמירה על ביטחון הציבור, שלוותו ורכושו של המגזר העסקי והפרטי כאחד.

משטרהגניבהאזעקה

