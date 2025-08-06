החיפושים אחרי הנער ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

עקבותיו של נער חרדי צעיר כבן 16, שנסע עם חבריו לטיול בין הזמנים במחצבת געתון, נעלמו לאחר שטבע במים. חיפושים נרחבים החלו במקום ואף צוללנים הוזעקו במטרה למצוא אותו.

זה קרה היום (רביעי), בשעות אחר הצהרים. כאמור, צוותי חירום פתחו בסריקות נרחבות במקום. מכבאות והצלה לישראל נמסר כי במקביל לצוללנים שהוזעקו, לוחמי האש וצוותי היחידה לחילוצים מיוחדים פועלים במקום בסריקות במים באמצעות סירה וציוד ייעודי. מנחם גולדברג ראש סניף איחוד הצלה בנהריה ודניאל מלכה סגן ראש סניף איחוד הצלה במעלות דיווחו מהזירה: "מדובר בצעיר (כבן 16) שלדברי חבריו טבע ועדיין נעדר. בשלב זה אנו ממתינים בזירה לצוותי כיבוי ולצוללנים שיאתרו אותו. צוותי חוסן של איחוד הצלה פועלים בזירה עקב אופי האירוע". סגן טפסר שמוליק פרנקו, סגן מפקד תחנת זבולון בכבאות והצלה, מסר: ״האירוע מורכב בשל תנאי השטח והעכירות במים. לוחמי האש ממחוז חוף, יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים ממחוז צפון, פועלים בכל הכלים שברשותם לאיתור הנער, כולל סריקות בעזרת סירה״.

כונני איחוד הצלה ליד הנחל ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

תקופת בין הזמנים היא תקופה מועדת לפורענות ויש להיזהר בה רבות. מוקדם יותר היום טבע ילד כבן 10 בבריכה בטבריה, ופונה לבית החולים פוריה צפון במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם.

פראמדיק מד"א עומרי הוכמן סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את הילד כשהוא שוכב על שפת הבריכה ומסביבו המולה רבה, סיפרו לנו שהוא טבע בבריכה ואזרחים שהיו במקום משו אותו מהמים וביצעו פעולות החייאה על פי הדרכת מוקד מד"א, המשכנו בביצוע פעולות החייאה ולאחר שחזר הדופק המשכנו להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ויציב".