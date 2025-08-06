כיכר השבת
חשש לחייו

צוללנים הוקפצו: צעיר חרדי טבע בנחל ונעדר, חיפושים נרחבים אחריו

נער חרדי כבן 16 נעדר בנחל געתון, אחרי שלדברי חבריו טבע במקום במהלך טיול | למקום הוזעקו צוותי כיבוי וצוללנים במטרה למצוא אותו (בארץ)

החיפושים אחרי הנער (צילום: כבאות והצלה לישראל)

עקבותיו של נער חרדי צעיר כבן 16, שנסע עם חבריו לטיול בין הזמנים במחצבת געתון, נעלמו לאחר שטבע במים. חיפושים נרחבים החלו במקום ואף צוללנים הוזעקו במטרה למצוא אותו.

זה קרה היום (רביעי), בשעות אחר הצהרים. כאמור, צוותי חירום פתחו בסריקות נרחבות במקום. מכבאות והצלה לישראל נמסר כי במקביל לצוללנים שהוזעקו, לוחמי האש וצוותי היחידה לחילוצים מיוחדים פועלים במקום בסריקות במים באמצעות סירה וציוד ייעודי.

מנחם גולדברג ראש סניף איחוד הצלה בנהריה ודניאל מלכה סגן ראש סניף איחוד הצלה במעלות דיווחו מהזירה: "מדובר בצעיר (כבן 16) שלדברי חבריו טבע ועדיין נעדר. בשלב זה אנו ממתינים בזירה לצוותי כיבוי ולצוללנים שיאתרו אותו. צוותי חוסן של איחוד הצלה פועלים בזירה עקב אופי האירוע".

סגן טפסר שמוליק פרנקו, סגן מפקד תחנת זבולון בכבאות והצלה, מסר: ״האירוע מורכב בשל תנאי השטח והעכירות במים. לוחמי האש ממחוז חוף, יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים ממחוז צפון, פועלים בכל הכלים שברשותם לאיתור הנער, כולל סריקות בעזרת סירה״.

כונני איחוד הצלה ליד הנחל (צילום: דוברות איחוד הצלה)

תקופת בין הזמנים היא תקופה מועדת לפורענות ויש להיזהר בה רבות. מוקדם יותר היום טבע ילד כבן 10 בבריכה בטבריה, ופונה לבית החולים פוריה צפון במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם.

פראמדיק מד"א עומרי הוכמן סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את הילד כשהוא שוכב על שפת הבריכה ומסביבו המולה רבה, סיפרו לנו שהוא טבע בבריכה ואזרחים שהיו במקום משו אותו מהמים וביצעו פעולות החייאה על פי הדרכת מוקד מד"א, המשכנו בביצוע פעולות החייאה ולאחר שחזר הדופק המשכנו להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ויציב".

6
אני רק יכול לתמוהה על כך שלא מלמדים שחייה בבתי הספר החרדים , הרי זה יכול להציל חיי תלמידים !!
ירמי הו
5
גם בבין הזמנים ללמוד תורה לזכות עם ישראל. לא רק לטייל. גם בטיול לשלב דברי תורה על הבריאה וארץ ישראל והכל לזכות כל עם ישראל.
מ. המורה
4
מצאו אותו?? השם ישמור
אחת העם
3
אחי החרדים. שימו לב מי חילץ חושים ובא לסייע בחילוץ, יהודים טובים בוגרי צבא אולי יש להם כיפה שקופה - אז מה אבל הם באו לקיים מצוות לא תעמוד על דם. האם עלה בדעתם של הזקוקים לעזרה לבקש מחבריהם ללמוד להצלתם?! תפסיקו לשקר את עצמכם לימוד תורה לא פוטר ממצוות.
רותי
2
השםםםם, איזה צערר, עד לפני יום הוא היה איתנו וככה הלך....השם ישמור
ותשובה ותפילה..מעבירין את רוע הגזירה
1
איפה הרבנים איפה גדולי התורה איפה התיפלות.איפה המופצים לה לה איפה זכות תורה לה לה שתדעו לכם בישבית פורת יוסף הקדושה אין ביכלל בין הזמנים כל השנה לומדים ולומדים
שלמה יניב

