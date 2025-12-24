"קובעים עובדה בשטח": המהלך להגדלה דרמטית של היישוב החרדי

מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי צפויה לדון בישיבתה הקרובה בקידום למתן תוקף תכנית בנייה רחבת היקף ביישוב מיצד החרדי במזרח גוש הציון - הכוללת 509 יחידות דיור חדשות.

מדובר במהלך שמקודם בהנחיית ובהתאם למדיניות של שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ’, כחלק מקו פעולה ברור של חיזוק ההתיישבות והגדלת האחיזה היהודית בשטח.

מיצד הוא יישוב חרדי במזרח גוש עציון בעל ביקוש גבוה, ואישור התב״ע הגדולה יאפשר לו לגדול באופן מוסדר, לקלוט מאות משפחות חדשות ולחזק את המרחב ההתיישבותי והדמוגרפי של מזרח גוש עציון כולו. מעבר למשמעות התכנונית והקהילתית, מדובר בצעד אסטרטגי שמעמיק רציפות התיישבותית ישראלית ומציב עובדות בשטח.

קידום התכניות במת״ע הוא חלק ממדיניות עקבית המוטמעת בשטח לאחרונה: פיתוח בנייה ואכלוס ביהודה ושומרון – כדרך לחיזוק הריבונות דה־פקטו ולהריגת רעיון המדינה הפלסטינית באמצעות מציאות אזרחית ותכנונית בלתי הפיכה.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳ מסר כי “קידום 509 יחידות הדיור במיצד הוא צעד נוסף במימוש מדיניות ברורה של חיזוק ההתיישבות והעמקת האחיזה במזרח גוש עציון. אנחנו בונים, מפתחים ומיישבים ובכך קובעים עובדות בשטח ומורידים מהשולחן את רעיון המדינה הפלסטינית. אני מודה לראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל על שיתוף הפעולה, לראש מינהלת ההתיישבות יהודה אליהו וצוותו ולאנשי המנהל האזרחי על עבודה מקצועית, יסודית ונחושה שמתרגמת מדיניות למציאות”.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל: ״בגוש עציון בונים, בונים ובונים, ומחזקים את אחיזתנו בהר הטוב הזה. אנו מקפידים לבנות לכל המגזרים כיאה לבית ישראלי. אני מודה לשר סמוטריץ וליהודה אליהו שממש בסופה של השנה שברו שיא חדש באישור אלפי יחידות בגוש עציון. בעזרת השם ביחד נבנה את גוש עציון שלנו״.