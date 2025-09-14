תיעוד: כך נקם בעל הקלנועית ברכב שחסם את דרכו בחנייה | צפו

( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש נגד תושב חצור הגלילית, שניקב שני צמיגי גלגלים של רכב וריסס צבע על לוחית רישוי - אחרי שלא הצליח לעבור עם הקולנועית שלו במקום. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.