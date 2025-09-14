תיעוד: כך נקם בעל הקלנועית ברכב שחסם את דרכו בחנייה | צפו

כתב אישום הוגש נגד תושב חצור הגלילית, שניקב שני צמיגי גלגלים של רכב וריסס צבע על לוחית רישוי - אחרי שלא הצליח לעבור עם הקולנועית שלו במקום. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.
זה קרה לפני פחות משבועיים. בתאריך 4.9.25 בשעות הבוקר, הגיע החשוד נוהג בקלנועית לחניון הסמוך לעסק בחצור הגלילית, תוך שהוא מנסה לתמרן בין מכוניות חונות במטרה לעבור במקום.
כשהבין כי המעבר חסום בפניו, ירד מהקלנועית ושלף ספריי, צבע וסכין, חתך שני הצמיגים ברכב (הקדמי והאחורי). בנוסף ריסס את לוחית הרישוי האחורית בצבע שחור ועזב את המקום.
שוטרי מחוז צפון שהגיעו לזירה, פתחו בחקירה מהירה, במהלכה איתרו את החשוד, תושב חצור הגלילית בשנות ה 40 לחייו, ועצרו אותו לחקירה.
מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט, ובתום החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בקריות בגין חבלה במזיד והחזקת כלי תקיפה שלא כדין.
"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.
