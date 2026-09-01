פורעים הציתו מסגד בשומרון וריססו איומים נגד הכתב רועי שרון

פורעים יהודים הציתו הלילה (שלישי) מסגד בכפר באזריה שבשומרון וריססו על קירותיו כתובות גרפיטי, בהן איומים ישירים נגד הפרשן הצבאי רועי שרון ושגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי.

בין הכתובות שרוססו על קירות המסגד נכתב: "פינויים = בלאגן. ראו הוזהרתם". כתובת נוספת כללה איום ישיר נגד שרון: "רועי שרון שמור על האוטו". זאת לאחר ציוצים שפרסם הפרשן הצבאי נגד נוער הגבעות.

כתובת נוספת שרוססה במקום התייחסה לשגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי, ובה נכתב: "דש מהטרוריסטים".

מ'כאן חדשות' נמסר בתגובה: "אנו מגנים בתוקף את האיומים שרוססו בשעות האחרונות על קיר מסגד בשומרון, נגד כתב כאן חדשות, רועי שרון. הניסיון להלך אימים על עיתונאי בשל עבודתו לא יצלח ולא ירתיע את רועי ואת מערכת כאן חדשות להמשיך לספק דיווחים אמינים ומקצועיים גם על הפרעות ביהודה ושומרון".

עוד נמסר כי "אנו מצפים מרשויות האכיפה לפעול במהירות ובנחישות לאיתור האחראים ולהעמדתם לדין. עבודתנו העיתונאית תימשך ללא מורא".