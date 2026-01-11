כיכר השבת
"מדובר בתאונה מזעזעת"

טרגדיה בכביש 2: רוכב אופנוע כבן 50 נהרג בתאונה קטלנית

רוכב אופנוע נהרג בתאונה קטלנית בכביש 2 סמוך למחלף חוף השרון| "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת, התחלנו בביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום" (בארץ)

זירת התאונה, הבוקר (צילום: דוברות מד"א)

כוחות הצלה ומשטרה גדולים הוזעקו הבוקר (ראשון) לכביש 2, ממחלף חוף השרון למחלף פולג, בעקבות דיווח על רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה.

הכוחות העניקו בזירה טיפול רפואי ראשוני וביצעו פעולות החייאה ברוכב אופנוע גבר כבן 50. לאחר ביצוע פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של רוכב האופנוע שסבל מחבלה רב מערכתית.

רופא מיחידת האופנועים של מד"א ד"ר קובי שיף ופראמדיק מד"א עידן שינה סיפרו: "מדובר ב מזעזעת, הגענו במהירות למקום וראינו את רוכב האופנוע שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

בתוך כך, לאחר חצות לילה התקבל דיווח על רכב שהתהפך בכביש 7276 בכניסה לכפר קיש. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים העמק, צעיר בן 23 במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.

1
מתי יאסרו שימוש בדו גלגלי
אויי

