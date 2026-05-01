במסגרת המאבק העיקש של כוחות הביטחון בתשתיות הטרור וייצור אמצעי הלחימה ביהודה ושומרון, נרשמה הלילה הצלחה מבצעית. לוחמי משמר הגבול הפועלים בגזרת יו"ש, יחד עם כוחות צה"ל ובהובלת חטיבת שומרון, קיימו פשיטה ממוקדת במרחב העיר שכם.

המבצע נועד לאתר ולסכל פעילות של תשתיות מקומיות העוסקות בייצור והפצה של נשק בלתי חוקי, המשמש לא פעם לפעילות חבלנית עוינת.

עם הגעת הכוחות אל יעד הפעולה, הם חשפו מחרטה ששימשה כמעבדה לייצור אמצעי לחימה. בעקבות הגילוי, פתחו הלוחמים בחיפוש קפדני ומדוקדק במתחם כולו. שלל הממצאים שהתגלו במקום העיד על היקף הפעילות העבריינית והביטחונית. בין היתר נתפסו רובה סער מסוג אמ שש יחד עם מחסנית תואמת, אקדח ומחסנית, וכן רובה ציד.

בנוסף לכלי הנשק עצמם, איתרו הכוחות כמות גדולה של מחסניות ותחמושת, לצד ציוד טקטי וצבאי מגוון. בין הפריטים הנוספים שהוחרמו מהזירה נמצאו אפודי מגן, חלקי נשק שונים שנועדו ככל הנראה להרכבה או לתיקון, קסדת לוחם ואף פגיון.

כלל אמצעי הלחימה וציוד הייצור, לרבות המחרטה עצמה, הוחרמו על ידי כוחות הביטחון והועברו להמשך טיפול ובדיקה כדי למנוע את חזרתם למעגל הטרור.