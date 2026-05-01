פשיטה לילית בשכם: כוחות הביטחון איתרו מחרטה לייצור נשק ועצרו חשוד

לוחמי מג"ב וצה"ל פעלו הלילה במרחב העיר שכם וחשפו מעבדה לייצור אמצעי לחימה. במהלך החיפוש נתפסו רובה סער, אקדח, רובה ציד וציוד טקטי רב. החשוד שנעצר הועבר לחקירה, והמחרטה הוחרמה (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת המאבק העיקש של כוחות הביטחון בתשתיות הטרור וייצור אמצעי הלחימה ביהודה ושומרון, נרשמה הלילה הצלחה מבצעית. לוחמי משמר הגבול הפועלים בגזרת יו"ש, יחד עם כוחות ובהובלת חטיבת שומרון, קיימו פשיטה ממוקדת במרחב העיר שכם.

המבצע נועד לאתר ולסכל פעילות של תשתיות מקומיות העוסקות בייצור והפצה של נשק בלתי חוקי, המשמש לא פעם לפעילות חבלנית עוינת.

עם הגעת הכוחות אל יעד הפעולה, הם חשפו מחרטה ששימשה כמעבדה לייצור אמצעי לחימה. בעקבות הגילוי, פתחו הלוחמים בחיפוש קפדני ומדוקדק במתחם כולו. שלל הממצאים שהתגלו במקום העיד על היקף הפעילות העבריינית והביטחונית. בין היתר נתפסו רובה סער מסוג אמ שש יחד עם מחסנית תואמת, אקדח ומחסנית, וכן רובה ציד.

בנוסף לכלי הנשק עצמם, איתרו הכוחות כמות גדולה של מחסניות ותחמושת, לצד ציוד טקטי וצבאי מגוון. בין הפריטים הנוספים שהוחרמו מהזירה נמצאו אפודי מגן, חלקי נשק שונים שנועדו ככל הנראה להרכבה או לתיקון, קסדת לוחם ואף פגיון.

כלל אמצעי הלחימה וציוד הייצור, לרבות המחרטה עצמה, הוחרמו על ידי כוחות הביטחון והועברו להמשך טיפול ובדיקה כדי למנוע את חזרתם למעגל הטרור.

צילום: דוברות המשטרה

במהלך הפעילות הלילית, עצרו הכוחות חשוד אחד ששהה במתחם ונקשר לפעילות הייצור והאחזקה של אמצעי הלחימה. החשוד הועבר מיד עם מעצרו להמשך חקירה בידי גורמי הביטחון, במטרה לדלות מידע נוסף על רשת הסחר שאליה הוא משתייך ואל היעדים שאליהם כוון הנשק.

גורמים במערכת הביטחון מדגישים כי פעילות זו היא חלק מרצף מבצעי מתמשך שנועד לפגוע ביכולות ההתעצמות וההתחמשות של גורמים עוינים בשטח.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
1
יש טעות בשם של הרובה הוא M4 ולא M6 או M16
אלמוני

