"תשלם או שהבן שלך ייפגע": כך נעצר העבריין שסחט דמי חסות בנצרת

הנאשם, בן 58, איים לפגוע בילדיו של הקורבן וביקש ממנו לקחת הלוואה כדי לשלם. נעצר במבצע משולב של בלשי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב (בארץ)

השיחה עם העבריין הסוחט (צילום: דוברות המשטרה)

המאבק בעבירות הפרוטקשן במחוז הצפוני נמשך: פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד תושב נצרת בן 58, שניסה לסחוט 600 אלף שקלים מבעל עסק באזור, תוך איומים קשים עליו ועל בני משפחתו.

על פי כתב האישום, במהלך חודש אוגוסט קיבל בעל העסק מספר שיחות טלפון מאיימות. במהלך אחת השיחות אמר לו הסוחט: "יש לך עד מחר, אני אעיף את הראש של הבן שלך מהגוף שלו בעסק, אני אומר לך." הקורבן השיב כי אין ברשותו סכום כזה: "אין לי כסף אחי, איך אתן לך אותם בכלל?" – אך הסוחט התעקש והשיב כי עליו לקחת הלוואה כדי לשלם.

בעקבות תלונתו של בעל העסק נפתחה חקירה סמויה, שבמסגרתה בוצעו פעולות טכנולוגיות מתקדמות. ביום 24 באוגוסט פשטו בלשי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג"ב על ביתו של הנאשם וביצעו את מעצרו.

עם סיום החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד שני פרץ, כתב אישום חמור נגדו לבית המשפט המחוזי בנצרת, בצירוף בקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים.

ב הדגישו כי הם ימשיכו במאבק הבלתי מתפשר בתופעת הפרוטקשן הפוגעת בביטחונם של בעלי העסקים בצפון.

