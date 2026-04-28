דו"ח המבקר חושף: אובדן שליטה בנגב והתעלמות מהחוק

תמונת מצב חמורה של אנרכיה בדרום: דו"ח מעקב מורחב שפרסם היום (שלישי) מבקר המדינה מצייר תמונת מצב קודרת של קריסת המשילות בנגב. הדו"ח קובע כי מדינת ישראל מאבדת את הריבונות בחבל הדרום, תוך התרופפות הסדר החברתי, פגיעה ישירה בביטחון האישי וזלזול חסר תקדים של משרדי הממשלה בגופי הביקורת.

המחדל הניהולי: 60% מהגופים פשוט התעלמו

אחד הממצאים המקוממים ביותר בדו"ח נוגע לזלזול בביקורת עצמה: מתוך 44 גופים ממשלתיים שנדרשו לתקן ליקויים, פחות מחצי (41%) טרחו להשיב למבקר. מתוך מאות ליקויים חמורים שהועלו בדו"ח הקודם, רק על כ-26% התקבל מענה. "היעדר משילות פוגע בהרתעה ומביא לאובדן אמון במוסדות המדינה", הזהיר המבקר.

הנתונים המטלטלים: פוליגמיה בנסיקה וטרור בכבישים

הדו"ח חושף זינוק מדאיג בתופעת הפוליגמיה, עם למעלה מ-7,000 גברים פוליגמיים בנגב – עלייה של כ-1,000 איש מהדו"ח הקודם. למרות הנחיות מחמירות, האכיפה בשפל: רק 3% מתיקי הפוליגמיה הסתיימו בכתב אישום. במקביל, הטרור בכבישים נמשך עם ממוצע של למעלה מ-8,000 פניות בשנה על בריונות כביש וזינוק במספר הדיווחים על ירי בצירים המרכזיים.

נזקי עתק: חובות חשמל ופגיעה בתשתיות

ההפקרות בנגב מתורגמת גם לנזק כלכלי אדיר: חברת החשמל מדווחת על אובדן הכנסה של 181 מיליון ש"ח עקב חיבורים פיראטיים, לצד חובות עתק של עשרות מיליונים. תאגידי המים מדווחים על השתלטות על שטחים, שפיכת בטון לשוחות ביוב וקבורת תשתיות תחת הררי פסולת בניין, תוך יצירת מפגעים בריאותיים קבועים לתושבים שומרי החוק.

בן גביר משיב אש: "דו"ח מעוות, העובדות מדברות"

לשכת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לא נשארה חייבת ותקפה את המבקר: "מדובר בדו"ח מגמתי שמתעלם מהמהפכה שאנו מובילים". בלשכה הציגו נתונים סותרים המראים זינוק של 317% באכיפה נגד פרוטקשן, עלייה של 73% בהריסות מבנים בלתי חוקיים והקמת עשרות כיתות כוננות חדשות. "מול הניסיונות לעוות את המציאות - ממשיכים להחזיר את המשילות לנגב", נמסר מהשר.