דקות אחרי הנפילה | צפו

אש בוערת ועשן שחור מיתמר: תיעוד הפגיעה האיראנית במפעל בנגב

כך נראית הפגיעה היום במפעל בנאות חובב ליד בארץ שבע בדרום הארץ | עשן שחור מיתמר מהמפעל ואש בוערת למטה | בשל חשד לדליפת חומרי םמסוכנים הציבור התבקש לא להתקרב לאזור | פצוע קל טופל בזירה (בארץ)

במהלך המטח ששוגר מוקדם יותר היום (ראשון) מאיראן לעבר דרום הארץ, זוהתה פגיעה ישירה במבנה תעשייתי במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב. האירוע הוגדר כחשש לאירוע חומרים מסוכנים (חומ"ס) בשל אופי הפעילות והחומרים המאוחסנים במתחם שנפגע. כוחות כיבוי והצלה גדולים הגיעו למקום לפעול לבלימת התפשטות השריפה ולנטרול דליפות פוטנציאליות של חומרים רעילים.

בתיעוד מהזירה נראית פטריית עשן שחורה וסמיכה במיוחד המיתמרת לגובה רב מעל מבני המפעל. דווח על נפגע קל בזירה, ללא נפגעים נוספים.

המטח לדרום התאפיין בירי טילים בליסטיים שהפעילו מערכות התרעה בפריסה רחבה בנגב, בין היתר בבאר שבע, פזורה מזרח, שגב שלום ובמועצות האזוריות רמת נגב ובני שמעון.

בנאות חובב הופעלה האזעקה בשעה 15:23, כאשר לתושבי האזור ולעובדי המפעלים עמד זמן התגוננות של 90 שניות בלבד. מיד לאחר האזעקות נשמעו פיצוצים עזים באזור, חלקם כתוצאה מפעילות מערכות ההגנה האווירית וחלקם כתוצאה מנפילות ישירות, בהן הפגיעה במפעל המדובר.

בכבאות והצלה לישראל מסרו כי "בשל אופי האירוע והימצאות חומרים מסוכנים, הציבור מתבקש שלא להתקרב לאזור. על התושבים באזור להסתגר בבתים, לסגור חלונות ופתחי אוורור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה בשטח עד להשגת שליטה מלאה באירוע".

עוד הובהר: "​בהמשך לדיווח על אירוע החומרים המסוכנים במפעל ברמת חובב, כוחות הכיבוי פועלים בדקות אלו לבלימת שריפה שפרצה במתחם כתוצאה מהפגיעה ולמניעת התפשטותה למפעלים סמוכים.

"למקום הוזנקו שני רכבי "לווייתן" ייעודיים ורכב "אשד" לאספקת מים מוגברת לצורך תגבור המאמצים המבצעיים בשטח. לוחמי האש פועלים בזיקה ישירה למוקדי הבעירה ומבצעים פעולות קירור אינטנסיביות למכלים הנמצאים בסביבת המפעל במטרה למנוע פיצוץ או דליפות נוספות.

"נציב כבאות והצלה, רב טפסר אייל כספי, עומד מקרוב על פעולות הכיבוי תוך מתן הנחיות מקצועיות לטיפול באירוע. הנציב הנחה על תגבור כוחות גזרתי ושימוש בסיוע אווירי של טייסת הכיבוי "אלעד" לצורך שליטה מהירה על מוקדי האש ומניעת התפשטות חומרים מסוכנים. כוחות הניטור ממשיכים בבדיקות רציפות של איכות האוויר ורמת הסכנה במרחב".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "בעקבות דיווח על פגיעה באזור רמת חובב ועל חשד לאירוע חומרים מסוכנים, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הנחתה את המנכ״ל, הצוותים וכונני חירום מטעם מחוז דרום של המשרד לפעול במהירות. הצוותים עושים דרכם למקום ומלווים את פעילות כוחות הביטחון וגורמי החירום הפועלים בשטח.

"בשלב זה, נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. השרה והמשרד נמצאים בקשר רציף עם כלל הגורמים הרלוונטיים, עוקבים אחר ההתפתחויות ויעדכנו בפרטים בהמשך ככל שיידרש. הציבור מתבקש להימנע מהפצת מידע בלתי מבוסס ולהסתמך על פרסומים רשמיים בלבד. אנו מדגישים כי יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף - הן מצילות חיים".

מדובר צה"ל נמסר:

"בהמשך לפגיעה במפעל תעשייתי בדרום הארץ, פיקוד העורף הפיץ הנחייה לשוהים בקרבת מרחב התעשייה נאות חובב להסתגר בשל חשש לדליפת חומרים מסוכנים.

כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בסדיר ובמילואים יחד עם ארגוני חירום נוספים, פועלים כעת בזירת הפגיעה לכיבוי השריפה שהתפתחה ומבצעים הערכת מצב שוטפת.

יודגש כי ההנחייה הופצה נקודתית לשוהים במרחב התעשייה ולא לתושבי נאות חובב והסביבה."

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

7
הגיע הזמן להסיר את הכפפות ולהפציץ להם את תשתיות הנפט, את בתי הזיקוק, ואת תחנות הכח. בלי הכנסות המשטר יפול כמו מגדל קלפים..
מיכאל
6
הגיע הזמן להפסיק עם ה'הכלה' פגיעה בנאות חובב היא קו אדום בוהק חיל האוויר צריך להחשיך את טהרן עוד הלילה על כל טיל בנגב עשרה טילים על מתקני הגרעין שלהם רק כוח הם מבינים
גבי
5
אנחנו לא מפחדים מאף אחד עם ישראל חי וקיים חיל הים וחיל האוויר צריכים לזעזע את האדמה שלהם אשרינו מה טוב חלקנו שאלו הם חיילינו להשמיד להרוג ולאבד את כל צוררינו
זלמן
4
תגובה אסימטרית קטלנית זה מה שצריך עכשיו לשתק את תשתיות החשמל שלהם בתוך שעה סנה טאטה(לבריאות/כוח) לטייסים ולחיילים שלנו עבודה מקצועית וקטלנית זה הפתרון היחיד
זיו
3
מספיק עם מגננה, הגיע זמן התקפה ארדוף אויביי ואשיגם צה"ל צריך לשטח את איראן עד שלא יישאר משגר אחד עומד בעזרת ה' ובזכות עוצמתנו הצבאית הניצחון יהיה מוחץ וסופי
איתן
2
מחזקים את ידי ראש הממשלה בניהול המערכה בתבונה ובנחישות חזק ואמץ מול כל הלחצים עם ישראל מאחוריך
אברהם
1
איזה נס גלוי פגיעה ישירה במפעל חומרים מסוכנים ורק פצוע קל? זה רק יד ה'! יישר כוח עצום ללוחמי האש ולחיילי כיפת ברזל המלאכים שלנו. נתניהו וישראל כץ אל תעצרו! הגיע הזמן להרוג להשמיד ולאבד את הצבא האיראני, משמרות המהפיכה והבסיג’, ולמחות מעל פני האדמה את כל ראשי הטרור בלבנון ואיראן! עם ישראל חי!
מסעוד

