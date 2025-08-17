ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בישיבת הממשלה לקריאות לעצירת המלחמה ולהפגנות בנקודות שונות ברחבי הארץ - ואמר כי אלו מקשיחים את עמדות החמאס ומרחיקים את החזרת החטופים.

״ביממה האחרונה חיל הים תקף תחנות כוח בתימן, חיילי צה"ל תקפו בזייתון וחיסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה", אמר נתניהו. "חיל האוויר תקף בכירי מחבלים של חיזבאללה ופירי משגרים בלבנון. אני מבקש להדגיש: הפעילות שלנו בלבנון היא בהתאם להסכם הפסקת האש. לפי ההסכם הזה, אנחנו אוכפים באש כל הפרה וכל ניסיון של התחמשות מצד חיזבאללה".

ראש הממשלה הוסיף: "השליטה הביטחונית המתמשכת שלנו ברצועה זה רק אחד מהתנאים שלנו לסיום המלחמה, תנאים שהחמאס מסרב לקבלם. אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן על ידי פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא".

בשלב הזה אמר נתניהו: "החמאס דורש את ההפך הגמור. הוא רוצה שנצא לגמרי מכל הרצועה; מצפון הרצועה, מדרום הרצועה, מציר פילדלפי שמונע הברחות ומהפרימטר הביטחוני שמגן על יישובינו. כך הוא יוכל להתארגן מחדש, להתחמש מחדש ולתקוף אותנו מחדש. החמאס יוכל לבוא שוב עם הטנדרים שלו ועם המרצחים המפלצתיים שלו עד הגדר ולאיים מחדש על ניר עוז, על כיסופים, על שדרות.

"אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יצטרכו להילחם שוב ושוב במלחמת אין קץ. לכן, גם כדי לקדם את שחרור חטופינו וגם כדי להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, עלינו להשלים את המלאכה ולהכריע את החמאס".

נתניהו חתם: "זוהי בדיוק החלטת הקבינט שהתקבלה בשבוע שעבר. אנחנו נחושים לממשה, ואני מחזק את צה"ל, את כוחות הביטחון ואת אזרחי ישראל. יחד השגנו הישגים כבירים על אויבינו בכל החזיתות. יחד אנחנו נלחמים, ובעזרת ה׳ יחד נשלים את הניצחון ונסיים את המלחמה״.