ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף היום (רביעי) לדיון שקיים פורום מנכ"לי משרדי הממשלה עם יו"ר פורום קו העימות וראשי הרשויות בקו העימות. נתניהו הצטרף לדיון בזום והתייחס למהלכי המלחמה. 'כיכר השבת' עם הדברים המלאים.

"ראשית אני מבקש לברך אתכם על העמידה האיתנה שלכם", פתח נתניהו. "אני מבין היטב שהשליחות שמוטלת עליכם היא כבדה, והיא כבדה יותר מזו שמוטלת על הקולגות שלכם, ראשי הערים וראשי היישובים בחלקים אחרים של הארץ. בגלל הטווחים הקצרים מלבנון וזמני ההתרעה הקצרים מלבנון, וזה מוסיף קושי מובן מאליו, קשה מאוד, שצריך לטפל בו.

"אז קודם כל מה הצעדים שעשינו עד עכשיו, ומה נעשה בהמשך: ראשית, עוד ערב התקציב, אני הנחיתי לבטל את הקיצוץ לגבי הצפון. ולא רק שהנחיתי לבטל אותו, אלא אמרתי שצריך להוסיף עליו. להוסיף עליו בדברים שהם חיוניים לכם, זה גם בשיקום, גם בטיפול באוכלוסיות ועוד.

"שנית, אני מבקש מכם לעשות כל מה שניתן לעשות כדי למנוע עזיבה של היישובים. אני מבין שיש צרכים מיוחדים, וקשישים, ואנשים עם מוגבלויות. וגם בזה דרורית, אני מבקש שתסייעו ותטפלו. יש פתרונות, אבל צריך להביא אותם, ושוב - להביא אותם בזמן אמת".

בשלב הזה התייחס נתניהו למהלכי המלחמה: "שלישית, אני מבקש למסור לכם, ככל שאני יכול למסור לכם, על העקרונות שמנחים את הפעולה הצבאית שלנו: אני מזכיר לכם קודם כל את האיומים שבנה חיזבאללה במשך קרוב ל-40 שנה. וזה הסתכם קודם כל ב-150,000 רקטות וטילים. זה היה אזור המרוכז ביותר עלי תבל מבחינת טילים ורקטות שכוונו כמובן לגליל, וכוונו כמובן לערי ישראל.

"והיה איום שהם בעצם יהפכו גם את הגליל, וגם את ערי ישראל, וכל ערי ישראל לעיי חורבות. את האיום הזה ברובו הסרנו, ויש עוד עבודה לעשות. עמדנו בפני איום של פלישה קרקעית, פלישה של אלפי מחבלי רדואן, מעל הקרקע ובתת-קרקע. את האיום הזה הסרנו, הוא לא קיים.

"יצרנו רצועת ביטחון אמיתית שאינה מאפשרת פלישה קרקעית לגליל, לגבול לצפון. אנחנו מרחיבים את רצועת הביטחון הזאת כדי להרחיק את האיום של הנ"ט על יישובינו ועל שטחנו. אנחנו פשוט מייצרים אזור חיץ גדול יותר.

"עכשיו סוגיית פירוק החיזבאללה, היא עומדת לנגד עינינו. הדבר הזה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. אבל מנוי וגמור איתנו לעשות הכל לשנות את המצב בלבנון מן היסוד".

נתניהו המשיך: "לגבי הדרוזים, אני חושב שזה אחד הדברים שנגעו לליבי פשוט באופן ישיר. העובדה שבאו ושחטו אותם, שחטו אותם באותה אכזריות ששחטו את אזרחי ישראל. וידעתי שזה במידה מוחלטת תלוי בנו לעצור את זה. אני חשבתי שזה גם עניין מוסרי ראשון במעלה, וגם עניין מדיני ראשון במעלה, והמחויבות הזאת שרירה וקיימת.

"ואני רוצה לומר מילה על הלוחמים הגיבורים שלנו, כי בעצם הגבורה שלהם, התעוזה שבהם, שינתה את המשוואה. אני לא צריך להסביר לכם איפה היינו ואיפה אנחנו היום. אנחנו פורצים גבולות תרתי משמע, אנחנו עושים דברים בזכותם, בזכות המפקדים שלהם וגם בזכות ההחלטות שאנחנו מקבלים.

"ישראל היא חזקה מאי פעם, ואיראן היא חלשה מאי פעם. היא עדיין מנסה בכל מיני אמצעים, אתם רואים את זה ומכירים את זה. אבל אנחנו שינינו את דפוס ההתייחסות אלינו. אני יכול להגיד לכם שלא אני אומר את זה - אומרים את זה מדינות האזור, ונוצרות פה אפשרויות לבריתות שלא חלמנו עליהן. בגלל הערכת העוצמה של מדינת ישראל, והנחישות של צבא ההגנה לישראל, והעמידה של אזרחי ישראל. הכל משתלב יחד.

"יש הערכה אחרת לגמרי לגבי עוצמתה של ישראל ותפקידה של ישראל במרחב. ואם זה נכון לגבי כלל המזרח התיכון, זה בוודאי נכון וחייב להתבטא גם בצפון הארץ ובבעיות שאנחנו טיפלנו בהם".