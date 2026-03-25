עונת הרחצה הרשמית, שהייתה אמורה להיפתח היום (רביעי), לא תיפתח במועד. משרד הפנים הודיע כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף ועל רקע המצב הביטחוני, חופי הרחצה ברחבי הארץ יישארו סגורים לציבור עד להודעה חדשה.

למרות הדחייה, משרד הפנים מדגיש כי היערכותו לפתיחת עונת הרחצה הושלמה במלואה. 160 תחנות הצלה הוכנו לקראת העונה ובנוסף, במהלך 2026 צפוי להתחיל הליך הכרזה על שלושה חופי רחצה חדשים, כחלק מתוכנית סיוע לרשויות המקומיות לשדרוג חופים קיימים ולהקמת חדשים.

משרד הפנים מציין כי הרשויות החופיות קיבלו תקציבים משמעותיים בשנה האחרונה, השקעות של עשרות מיליוני שקלים בהכנות לחופים, הפעולות כללו ליווי מקצועי, הסברה, נוהלי הערכת סיכונים וכלי פיקוח להפעלה בטוחה של החופים.

מנכ”ל משרד הפנים, ישראל אוזן, אומר: "משרד הפנים השלים את כלל ההיערכות הנדרשת לפתיחת עונת הרחצה והעמיד לרשות הרשויות המקומיות את המענה המקצועי, הסיוע התקציבי, נוהלי הערכת הסיכונים וכלי הפיקוח הנדרשים להפעלת חופים בטוחה.

עם זאת, בנסיבות הביטחוניות הנוכחיות, הנחיות פיקוד העורף הן המחייבות, וחופי הרחצה יישארו סגורים בשלב זה לשמירה על חיי אדם. אנו ערוכים לאפשר את פתיחת החופים במהירות וביעילות מיד כאשר התנאים יאפשרו זאת, וקוראים לציבור לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות".