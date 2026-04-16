נתניהו בהצהרה מצולמת מגיב להפסקות האש באיראן ובלבנון | צפו

נתניהו הכריז בהצהרה מצולמת על פריצת דרך, במסגרתה צפוי טראמפ לארח בוושינגטון פסגת שלום היסטורית בינו לבין נשיא לבנון | נוביף: ישראל עומדת על דרישותיה לפירוק חיזבאללה מנשקו ושמירה על רצועת ביטחון בדרום לבנון | ומה אמר על איראן? צפו (בארץ)

(צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)
(צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

ראש הממשלה פרסם הערב (חמישי) הצהרה מצולמת שבה אמר כי ישראל עומדת בפני הזדמנות היסטורית להסכם שלום עם לבנון. בדבריו ציין ראש הממשלה כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מתכוון להזמין אותו ואת נשיא לבנון למפגש פסגה משותף בוושינגטון במטרה לקדם את המגעים בין המדינות.

לדברי נתניהו, השינוי המהותי במאזן הכוחות מול לבנון החל מאז "מלחמת התקומה", ובפרט לאחר המכות הקשות שספג ארגון חיזבאללה, כולל מבצע הביפרים, חיסול נסראללה והשמדת מצבורי הטילים האדירים שהכין הארגון. צפו בהצהרה המלאה.

נתניהו הדגיש בדבריו את חשיבות העוצמה הצבאית שהובילה למשא ומתן הנוכחי. "ישראל חזקה מאי פעם ונוקטת יוזמה", הצהיר ראש הממשלה. "לאחר המכות האדירות שחיזבאללה חטף – מבצע הביפרים, חיסול נסראללה וצמרת הארגון, והשמדת מאגרי הטילים והרקטות שבנה במשך שנים – נוצר כאן מצב חדש".

נתניהו אמר כי המציאות החדשה בשטח הובילה לקבלת פניות מצד לבנון לקיום שיחות ישירות, מהלך שלא קרה מזה עשורים. "בחודש האחרון התחלנו לקבל קריאות מלבנון לשיחות שלום ישירות, דבר שלא קרה למעלה מ-40 שנה. הסכמנו להפסקת אש זמנית של עשרה ימים, כשבמקביל השגרירים שלנו בוושינגטון קיימו שיחות אינטנסיביות".

במסגרת המאמצים לקידום ההסכם, הבהיר נתניהו כי ישראל לא תתפשר על ביטחונה והציבה תנאים ברורים להמשך התהליך. "הצבנו שתי דרישות יסוד: הראשונה – פירוק חיזבאללה מנשקו, והשנייה – הסכם שלום אמיתי שייחתם מעמדת כוח. חיזבאללה דרש שנסיג את כוחותינו לקו הבינלאומי ונחזור למצב של 'שקט תמורת שקט'. דחיתי זאת על הסף".

לדבריו, צה"ל יוסיף להחזיק ברצועת ביטחון משמעותית בדרום לבנון על מנת להבטיח את שלום תושבי הצפון ולמנוע כל אפשרות של ירי נ"ט או פלישה קרקעית בעתיד.

בסיום ההצהרה התייחס ראש הממשלה לשיתוף הפעולה ההדוק עם הממשל האמריקני ועל התיאום מול איראן. נתניהו שיתף כי שוחח עם הנשיא טראמפ והשניים דנו בדרכים לנטרול האיום האיראני כליל.

"הנשיא טראמפ נחוש בדעתו להמשיך את המצור הימי ולפעול לפירוק הגרעין האיראני. הבהרתי לו שבכוונתי לסלק את האיום האיראני אחת ולתמיד. אנחנו פועלים יחד כדי להשמיד את יכולות הטילים והעשרת הגרעין שלהם". לדבריו, השילוב בין המהלכים המדיניים מול לבנון לבין הלחץ על טהראן עשוי לשנות את פני המזרח התיכון ואת מצבה הביטחוני של ישראל לשנים רבות קדימה.

5
לצערי הפסדנו וכדאי לומר את זה
שיבי
4
שלום? לבנון? זה נשמע כמו בדיחה רעה הם יגנבו לנו את הביטחון מתחת לאף אסור לתת להם סנטימטר אחד של שקט להמשיך להפציץ עד שהם יבינו שישראל היא בעלת הבית
לופו
3
הבעיה היא לא ההצהרות הבעיה שהמציאות לא קראה אותן
שרעבי
2
עוד פריצת דרך? מקווה שהפעם היא לא חוזרת אחורה
איתי,
1
או שמסיימים את זה או שמתחילים מחדש בעוד חצי שנה
אבי

