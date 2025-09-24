צרפת הצטרפה בחג: התגובה של נתניהו לצונאמי המדיני נגד ישראל

אחרי בליץ ההכרות של מדינות במדינה פלסטינית, ברקע המלחמה בעזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב על כך הערב (רביעי), מוצאי החג, לקראת צאתו לעצרת הכללית של האו"ם, וכינה זאת כניעה מבישה.

נתניהו מסר: "הכניעה המבישה של כמה מנהיגים לטרור הפלסטיני לא תחייב את ישראל בשום דרך. לא תקום מדינה פלסטינית".

במהלך החג הצטרפה גם צרפת לשורת המדינות המכירות במדינה פלסטינית. הנשיא עמנואל מקרון הכריז על כך בנאומו ביום שני בעצרת הכללית של האו"ם. לצד צרפת הכירו במדינה פלסטינית גם מונקו, לוקסמבורג, מלטה וסן מרינו.

ביום ראשון השבוע הצטרפה גם פורטוגל לרשימת המדינות המכירות רשמית במדינה פלשתינית. את ההודעה הרשמית מסר שר החוץ הפורטוגלי פאולו רנגל, במטה האו"ם. שר החוץ של פורטוגל פאולו ראנג'ל אמר כי ליסבון "תומכת בפתרון שתי המדינות כפתרון היחיד לשלום בר קיימא".

מוקדם יותר הכריזו קנדה, בריטניה ואוסטרליה על הכרה במדינה פלסטינית.

בהמשך הצטרפו כאמור להכרזה גם קנדה ובריטניה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר פרסם סרטון שבו הכריז על ההכרה, תוך שמוסיף כי "כיום, כדי להחיות את התקווה לשלום עבור הפלסטינים והישראלים, ולפתרון של שתי מדינות, בריטניה מכירה רשמית במדינת פלסטין".

מוקדם יותר רה"מ נתניהו תקף בחריפות את ההכרזות באירופה ואמר: "יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור.

ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו".

בסיום הודעתו, הוא שלח מסר מאיים: "המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו".