ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש שלא להעיד בשבועיים הקרובים במשפטו הפלילי, שאמור להתחדש בשבוע הבא. הבקשה החריגה הוגשה על ידי סנגורו, עורך הדין עמית חדד, ומבוססת על שיקולים ביטחוניים ומדיניים רגישים הקשורים למצב הביטחוני הנוכחי במזרח התיכון.

בהסבר שמסר עורך הדין חדד לבית המשפט נאמר כי "בשל טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים, הקשורים מטבע הדברים לאירועים הדרמטיים שהתרחשו בישראל וברחבי המזרח התיכון בתקופה האחרונה, ראש הממשלה לא יוכל להעיד לכל הפחות בשבועיים הקרובים".

בשל הרגישות הביטחונית של המידע, הנימוקים המפורטים לא הוגשו באופן פומבי. במקום זאת, חדד מסר כי מעטפה סגורה ובה הנימוקים המסווגים נמסרה על ידי שליח מיוחד לנציגי הפרקליטות, ותועבר למזכירות בית המשפט ביום ראשון הקרוב.

ראש הרכב השופטים במשפט, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, הגיבה מיידית לבקשה וקבעה כי המדינה תתבקש להגיש את תגובתה עד יום ראשון הקרוב בשעה 09:00.

המשמעות המעשית של הבקשה היא ביטול פוטנציאלי של ארבעה דיוני עדות שבהם אמור היה ראש הממשלה להיחקר. המשפט אמור להתחדש ביום ראשון הקרוב, כאשר הדיונים תוכננו להימשך גם בימים שני, שלישי ורביעי של השבוע.

לאור המצב, הודיע צוות ההגנה כי יעשה מאמצים להביא עד הגנה חלופי במקומו של נתניהו, במטרה למנוע עיכובים נוספים בניהול ההליך המשפטי.

הבקשה מגיעה בעיתוי שבו מערכת בתי המשפט שבה לפעילות מלאה ברוב חלקי הארץ, למעט באזור הצפון, כחלק מההחלטה הכללית על חזרה לשגרה.