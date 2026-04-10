סילוק ספרד

נתניהו: "לא נאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם מחיר מיידי"

ראש הממשלה הודיע על סילוק נציגי ספרד ממרכז התיאום הביטחוני בקריית גת: "ספרד הכפישה את גיבורינו - מי שתוקף את ישראל במקום את משטרי הטרור לא יהיה שותף לעתיד האזור" (מדיני)

ראש הממשלה יצא היום (שישי) בהצהרה חריפה וחסרת פשרות נגד ספרד, והודיע על סילוק נציגיה ממרכז התיאום הביטחוני בישראל. בדבריו התקיפים שרטט נתניהו קו אדום ברור מול מדינות המבקרות את ישראל, והבהיר כי ירושלים תגבה מחיר מעשי ומיידי מכל מדינה שתנהל נגדה "מלחמה מדינית" בזירה הבינלאומית.

במוקד הצהרתו של ראש הממשלה עמדה ההגנה הנחרצת על חיילי צה"ל מול הביקורת הבינלאומית. "מדינת ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו", פתח נתניהו את דבריו.

"ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם. ולכן הנחיתי לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל".

נתניהו הבהיר כי מבחינתו מדובר בקו אדום שאין לחצות: "מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור".

את דבריו חתם נתניהו באזהרה חדה ובלתי מתפשרת, שמופנית לא רק לספרד אלא לכל מדינה שעלולה לנקוט עמדה דומה: "אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי".

| צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ
הנחייתו של ראש הממשלה מתורגמת בפועל לסילוקה של ספרד ממרכז התיאום האזרחי-צבאי (CMCC) הממוקם בקריית גת. המרכז הוקם כחלק ממרכיבי תוכנית השלום האזורית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ומהווה פורום חשוב לתיאום בינלאומי באזור.

ההחלטה בוצעה בתיאום מלא עם שר החוץ גדעון סער, על רקע מה שמכנים בירושלים "אובססיה אנטי-ישראלית" של ממשלת פדרו סנצ'ז במדריד. כדי להבטיח שהצעד החריג לא יפגע ביחסים עם ארצות הברית ובתוכנית השלום הנשיאותית, עודכן הממשל בוושינגטון מראש על המהלך, והודעה רשמית הועברה לשלטונות ספרד על סיום פעילות נציגיה במרכז.

7
גירוש ספרד - מדה כנגד מדה
פרננדז
6
רק דבר אחד אני מתבייש וזה שאנחנו הצבא המוסרי בעולם....
איווט
5
ברוך שפטרנו מעונשה של זו ספרד הזאת מאז הגירוש לא למדה לקח נתניהו עשה בשכל מי שיוצא נגד חיילינו החוצה עכשיו צריך להמשיך באותה יד חזקה גם נגד חיזבאללה בלבנון למחוק את כל ראשי הטרור שם ולהפוך את בסיסי הטילים לאפר אין מקום לרחמנות על אויבים
אליאס
4
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע אנו מתחזקים בתפילה ובאמירת תהילים להצלחת חיילי צה״ל ולשמירת עם ישראל מול חיזבאללה נקראים פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ישמור את החיילים בכל משימתם יעניק להם הצלחה אומץ וביטחון ויביא שלום וישועה לעם ישראל
דוד
3
כל הכבוד!!
נועה
2
סוף סוף רואים יד שמאל דוחה ולא רק ימין מקרבת. רק בכח!!!
טראמפ
1
מה הם עשו שם מלכתחילה? מי נתן להם בכלל להיות שם?
יחיאל

