כיכר השבת
עורר בהלה

החשד לפיגוע ככל הנראה הוסר: הנהג הערבי פתח בנסיעה פרועה, השוטר ירה

לפני זמן קצר רצו דיווחים בקבוצות ביו"ש על פיגוע בנבי מוסא, כעבור זמן קצר, המשטרה פרסמה הודעה והסירה לעת עתה את החשד לפעילות חבלנית עוינת | הפרטים (חדשות משטרה)

תמונת ארכיון (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

בשעה האחרונה (שני) התקבלו דיווחים רבים על פיגוע באיזור נבי מוסא ביו"ש, המשטרה פרסמה הודעה מרגיעה.

על פי הודעת המשטרה: "לפני זמן קצר, במסגרת פעילות משטרתית של יחידת גבול ירדן במחוז ש״י באיזור נבי מוסא נבדק רכב שעורר את חשדם של השוטרים במקום".

"בניסיון לעצרו", נכתב בהודעת המשטרה: "נמלט נהג הרכב והחל בנסיעה פרועה, השוטר שחש סכנה לחייו ביצע ירי באוויר ובגלגלי הרכב. זה, המשיך במנוסה והשוטרים החלו במרדף אחריו".

עוד נמסר: "כפי הנראה, לא מדובר באירוע פח״ע ואין נפגעים במקום. בשלב זה, מתקיימות סריקות אחר החשוד ונבדקות נסיבות המקרה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר