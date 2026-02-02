בשעה האחרונה (שני) התקבלו דיווחים רבים על פיגוע באיזור נבי מוסא ביו"ש, המשטרה פרסמה הודעה מרגיעה.

על פי הודעת המשטרה: "לפני זמן קצר, במסגרת פעילות משטרתית של יחידת גבול ירדן במחוז ש״י באיזור נבי מוסא נבדק רכב שעורר את חשדם של השוטרים במקום".

"בניסיון לעצרו", נכתב בהודעת המשטרה: "נמלט נהג הרכב והחל בנסיעה פרועה, השוטר שחש סכנה לחייו ביצע ירי באוויר ובגלגלי הרכב. זה, המשיך במנוסה והשוטרים החלו במרדף אחריו".

עוד נמסר: "כפי הנראה, לא מדובר באירוע פח״ע ואין נפגעים במקום. בשלב זה, מתקיימות סריקות אחר החשוד ונבדקות נסיבות המקרה".