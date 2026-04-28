בחשד לשוחד | חוקרי לה"ב 433 עצרו ראש מועצה מכהן בצפון הארץ

במבצע משטרתי מתוזמן שהתבצע הבוקר (שלישי) בצפון הארץ, עצרו שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חמישה חשודים ועיכבו חמישה נוספים, ביניהם ראש מועצה מכהן.

החשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס.

המעצרים מגיעים בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה במשך חודשים ארוכים ביחידה, במהלכה נאספו ראיות המצביעות על קשרי שוחד שיטתיים בין ספקי שירות מתחום המיחשוב לבין בעלי תפקידים בכירים במספר רשויות מקומיות בצפון הארץ.

במשטרה ציינו הבוקר כי על פי חומרי החקירה שנאספו, החשד מתמקד במתן טובות הנאה לעובדי ציבור ברשויות המקומיות בתמורה לזכיה במכרזים ולקבלת עבודה. כך, לפי החשד, הצליחו ספקי המיחשוב להבטיח לעצמם פרויקטים ברשויות השונות תוך עקיפת הליכי המכרזים התקינים.

עוד עולה מהחקירה כי הצדדים פעלו בצוותא על מנת להוציא במרמה כספי ציבור מקופות הרשויות. מדובר בחשד לפגיעה חמורה בכספים ציבוריים שנועדו לטובת התושבים.

במסגרת המעבר לחקירה גלויה, פשטו הבוקר בלשי היחידה יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית וחטיבה לבט"פ של מג"ב ושוטרים ממחוז צפון על משרדי הרשויות המקומיות הרלוונטיות. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים וראיות נוספות הקשורות לחקירה.

החקירה הסמויה התנהלה בשיתוף פעולה הדוק עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון, ומלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב - מיסוי וכלכלה. שיתוף הפעולה בין הגופים השונים מעיד על היקף החקירה והחשיבות שמייחסות רשויות אכיפת החוק לטיפול בשחיתות ציבורית.

החשודים שנעצרו הועברו לחקירה במשרדי יחידת להב 433 בלוד. בהתאם לצורכי החקירה, החשודים צפויים להיות מובאים בהמשך היום לבית המשפט השלום בראשון לציון לדיון בבקשה להארכת מעצרם.