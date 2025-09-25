אפשר להיכנס רק מחו"ל: זוועות מהטבח הופצו בקמפיין הסברה חריג

הקמפיין ברחובות מנהטן ( צילום: ללא קרדיט )

זיכרו את ה-7 באוקטובר: לקראת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו״ם השבוע, משרד ראש הממשלה ומערך הדוברות של ראש הממשלה יזמו קמפיין הסברה חסר תקדים בניו יורק על גבי עשרות רבות של שלטי חוצות ענקיים ועשרות משאיות סביב בניין האו"ם ובטיימס סקוור.

על שלטי הפרסום והמשאיות נכתב בשפה האנגלית "זיכרו את ה-7 באוקטובר". כמו כן יוצג קוד QR, שסריקתו מובילה לאתר הזמין רק בחו״ל שמציג את הזוועות מה-7 באוקטובר. "מטרת הקמפיין היא להזכיר למנהיגי העולם ולציבור את הזוועות שביצע החמאס, ואת האכזריות הבלתי נתפסת של ארגון הטרור שממשיך להחזיק ב-48 חטופים בשבי בעזה", נמסר מלשכת ראש הממשלה. "חזית ההסברה מקבלת חיזוק משמעותי בביקור הנוכחי של ראש הממשלה ופמלייתו".

הקמפיין בניו יורק ( צילום: ללא קרדיט )

נתניהו המריא הלילה לניו יורק, שם הוא צפוי לשאת דברים בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות. לפני המראתו פרסם הודעה מוקלטת בה התייחס באופן ישיר ונוקב לסוגיית ההכרה הבין-לאומית במדינה פלסטינית.

בשל היחסים העכורים עם אירופה, הכתב מיכאל שמש פרסם, כי מסלול הנסיעה של מטוס כנף ציון שונה באופן חריג. המסלול היה בנתיב הדרומי ביותר, כאשר נעשו כל האפשרויות להימנע ממעבר דרך מדינות אירופה והמטוס עבר רק דרך יוון ואיטליה ומשם המשיך דרך מיצרי גיברלטר.

במקביל, ירון אברהם דיווח בחדשות 12, כי בנסיעה הזו באופן חריג לא הצטרף ראש המל"ל צחי הנגבי. הנגבי לא לחינם לא הצטרף ועל פי המקורות, יש מתח גדול בינו לבין ראש הממשלה, שהתחיל בשל התקיפה שלא ממש הצליחה בקטאר. מתח נוסף בין רה"מ להנגבי הוא על רקע התעדוף של נתניהו לכבוש את עזה ולא להעדיף עסקה מדורגת עם חמאס. הנגבי הגיב לידיעה ואמר שאין מתח ולא נסע עם ראש הממשלה מסיבות אישיות. בלשכת רה"מ לא הגיבו לחדשות 12.

"זה לא יקרה", הצהיר נתניהו קודם נסיעתו הלילה לארה"ב, והבהיר כי בכוונתו לנצל את הבמה המרכזית כדי "להוקיע את המנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל".

במהלך ביקורו, ייפגש נתניהו עם הנשיא דונלד טראמפ ביום שני הקרוב. נתניהו ציין כי השניים ידונו על "ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו", וכן על הצורך "להשלים את מטרות המלחמה".

ראש הממשלה הדגיש שלוש מטרות עיקריות שיוצגו בפגישה: החזרת כל החטופים המוחזקים ברצועת עזה. הכרעת ארגון חמאס. הרחבת מעגל השלום, מהלך שלדבריו מתאפשר בזכות הניצחונות האחרונים, ובכללם מבצע 'עם כלביא'. המסע המדיני מתרחש בתקופה רגישה, כשמאחורי הקלעים מתקיימים מאמצים בינלאומיים להכרה במדינה פלסטינית, מול התנגדות עקרונית של הממשלה בישראל.