שורד השבי חשף

אוהד בן עמי חשף: זה המקום שבו ביקש ממני אלקנה בוחבוט להתפלל

אוהד בן עמי ביקר במרכז חב"ד המרכזי בניו יורק כדי למלא בקשה מיוחדת של חברו לשבי, אלקנה בוחבוט, שביקש ממנו להתפלל לשחרורו במקום | הוא חשף את הדברים בבית קפה סמוך (חטופים)

בן עמי בעת שחרורו (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

שורד השבי אוהד בן עמי, ששוחרר מעזה בחורף האחרון, חשף כי חברו מהשבי, אלקנה בוחבוט, שעדיין למרבה הצער שוהה בעזה, ביקש ממנו שיתפלל עליו במיקום מפתיע - בית 770 בניו יורק, בית המדרש שבו פעל במשך עשרות שנים הרבי מליובאוויטש.

בן עמי חשף את הדברים בבית הקפה "שוקולטה", השוכן בסמיכות לבית המדרש, ברחוב קינגסטון בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

לפי הדיווח באתר COLlive, בן עמי נכנס למקום, כנראה כדי לרכוש מאפה או קפה. אחד מבעלי המקום זיהה אותו כשורד השבי והעניק לו במקום כיפה כתומה עם לוגו בית הקפה ועליה הכיתוב "בדרך אמונה בחרתי" - המילים מספר התהלים שהפכו מזוהים במיוחד עם שורדת השבי אגם ברגר.

בהמשך הבחין המוכר שאשתו של בן עמי מתעניינת ברכישת כיפה נוספת, הנושאת כיתוב צבאי. הוא שאל על כך והיא הסבירה שהיא מחפשת כיפה עבור חטוף נוסף.

הוא חשב לכתחילה שמדובר בחטוף נוסף שכבר שוחרר. אבל התברר לו במהירות שלא. "הכיפה הזו היא למישהו שעדיין מוחזק בשבי", היא מיד הסבירה. "באנו לכאן להתפלל עליו".

התברר שמדובר בחברו מהשבי אלקנה בוחבוט. "כשהיינו שבוים יחד", סיפר בן עמי, "אלקנה ביקש ממני שאם אשתחרר לפניו אלך לבית 770 באיסטרן פארקווי והתפלל למענו".

