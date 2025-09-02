"מערכת ללא תקדים": שגריר פנמה סייר במתקני שב"ס בישראל

שגריר פנמה בישראל, עזרא כהן, ערך אתמול (שני) סיור במטה רבנות שירות בתי הסוהר, בליווי רעייתו.

הסיור נפתח בלשכת הרב הראשי לשב״ס, גונדר משנה הרב אייל סלמן, אשר הציג לשגריר סקירה מקיפה על תחומי הפעולה של רבנות שב״ס: שיקום תורני, שירותי דת, כשרות, טיפול בסרבני גט, חירום וקבורה, וליווי אסירים לאורך כל תקופת מאסרם.

בהמשך, ביקר השגריר בבית המעצר ניצן, בליווי מפקד הבימ"ר, גונדר משנה משה חדירה. הפמליה התרשמה במיוחד מהפעילות החינוכית במדרשייה בניהולו של כלאי הרב שלמה קשת.

משם המשיך הסיור לבית הסוהר איילון, בליווי מפקד ביס"ר גונדר משנה רפאל ג'נה, שם ביקרו במרכז היצרני של בית הסוהר ועמדו מקרוב על שגרת החיים, ההכשרה המקצועית והפעילות במקום.

בסיומו של היום, עלה השגריר ללשכת נציב שב״ס, רב-גונדר קובי יעקובי. בדבריו, הביע השגריר התפעלות עמוקה מהמערכת הערכית והמקצועית שמובילה רבנות שב״ס, מהשילוב הייחודי של שירותי דת, חינוך תורני, הכנה לקראת שחרור, כל זאת תוך יחס אישי לכל אסיר ואסירה, גם בתקופת החגים והיערכות כוללת למצבי חירום לפי תרחישי ייחוס שונים, טיפול יחודי בטיפול בסרבני הגט וזאת לצד הצלחות רבות של התרות עגונה שכל כולה מלאכת קודש.

השגריר שיבח את נציב שירות בתי הסוהר על חזונו הפיקודי ועל יצירת תרבות ארגונית מגובשת ומובילה על משילות ושיקום שאין לה אח ורע. "כוחה של הרבנות הוא מדהים להפוך גיהנום לגן עדן", סיכם השגריר בחתימתו בספר האורחים, והביע ציפייה לשיתופי פעולה עתידיים.