מכה לעיריות: בית המשפט פסל את המצלמות - מה יקרה לקנסות?

פסק דין תקדימי בעל השלכות רוחב מרחיקות לכת על כיסו של כל אזרח ועל זכויות היסוד במרחב הציבורי, ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט קובי ורדי קבע בהכרעה עקרונית כי רשויות מקומיות אינן מוסמכות להשתמש בטכנולוגיית LPR (זיהוי לוחיות רישוי אוטומטי) לצורך אכיפת חניה, וזאת בהיעדר הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית של הכנסת.

המקרה הגיע לפתחו של בית המשפט בעקבות עתירה שהגישה חברת "סייפר פלייס" נגד עיריית רמת גן, שעסקה במכרז להפעלת המערכות המדוברות. למרות הודעת העירייה על ביטול המכרז הספציפי, החליט השופט ורדי כי חשיבות הסוגיה הציבורית והפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות מחייבות הכרעה עקרונית שתבהיר את גבולות המותר והאסור עבור הרשויות.

עיקוב דיגיטלי ללא הסמכה בחוק טכנולוגיית ה-LPR, המאפשרת ניטור רציף וזיהוי אוטומטי של כלי רכב, הפכה בשנים האחרונות לכלי עבודה מרכזי בעיריות רבות. המערכות מסוגלות לאסוף מידע שיטתי על מסלולי נסיעה וזמני שהייה של אזרחים, דבר המעורר חשש כבד ליצירת מאגרי מידע רגישים בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

בפסק הדין הודגש כי בניגוד למערכות כמו "עין הנץ" המשטרתית או גביית כביש 6, להן קיימת הסמכה מפורשת בחוק, הרשויות המקומיות נשענו על חוקי עזר כלליים בלבד. השופט ורדי אימץ את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שקבעה חד-משמעית כי לא ניתן להפעיל מנגנון פיקוח כה רחב מבלי שהדבר הוסדר בבית המחוקקים. "אין להצדיק פגיעה בפרטיות בנימוק של יעילות מנהלית בלבד", נכתב בהחלטה.

תהייה על דוחות העבר במיליוני שקלים להחלטה זו משמעות כלכלית אדירה. נתוני הכנסת חושפים למשל כי עיריית תל אביב לבדה הפיקה בשנת 2023 הכנסות של כ-282 מיליון שקלים מדוחות חניה, כאשר חלק ניכר מהם מבוסס על אמצעים טכנולוגיים אלו. כעת, עולה השאלה המשפטית המורכבת: האם קנסות שכבר שולמו במשך שנים, ושניתנו לכאורה ללא סמכות חוקית, צריכים להיות מוחזרים לאזרחים?

בעוד משפטנים מעריכים כי הנושא יגיע בקרוב להכרעת הערכאות הגבוהות ביותר, הרשויות המקומיות אינן ממהרות להודות בטעות. מעיריית תל אביב נמסר בתגובה כי האכיפה מתבצעת על פי הדין ובהתאם להנחיות משרד הפנים, וכי העירייה תמשיך לפעול ולאכוף כנהוג.

עם זאת, פסק הדין הנוכחי מטיל צל כבד על חוקיות המצלמות ברחובות הערים ופותח פתח לגל תביעות מצד אזרחים שנקנסו באמצעים דיגיטליים אלו. החובה להסדרת הנושא מוטלת כעת על פתחה של המדינה, בעוד הציבור נקרא לעמוד על זכויותיו אל מול העיניים האלקטרוניות שרואות הכל.