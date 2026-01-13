כתב אישום חמור הוגש היום (שלישי) נגד שני חשודים תושבי רמלה במרכז הארץ, בגין רצח על רקע סכסוך חניה, בזמן שזמן שבו אחד מהם נמצא במעצר בית.

החקירה בפרשה נפתחה בידי חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שפלה במחוז מרכז לאחר שהתקבל דיווח על האירוע האלים. האירוע התרחש לפני קרוב לשבועיים בשכונת עמישב בעיר רמלה.

באירוע נדקר תושב העיר בשנות ה-20 לחייו, ובהמשך בחלוף ימים אחדים נקבע מותו בבית החולים. הרקע לאירוע הוא סכסוך מזדמן על חניה וזריקת זבל - כך נמסר היום. תיעוד קשה לצפייה מרגעי הדקירה פורסמו לציבור בידי המשטרה. 'כיכר השבת' מגיש חלקים מתחילת התיעוד.

במסגרת החקירה, שהתקיימה באופן מואץ, אספו שוטרי תחנת רמלה והזיהוי הפלילי במשטרת ישראל ממצאים פורנזיים וחומרי תיעוד מהזירה. אלו נבחנו ונותחו על ידי חוקרי היל”פ. כמו כן נגבו עדויות ונוהלה חקירה מקצועית וממוקדת. זו הובילה לחשיפת זהות החשודים, שני קטינים תושבי רמלה.

ממ”ז מרכז ניצב אמיר כהן, שיבח את חוקרי היל”פ על חקירה נחושה ומקצועית שהובילה לפענוח מהיר, וציין כי מדובר בפענוח נוסף המצטרף לשורה ארוכה של פענוחי תיקי רצח במחוז מרכז השנה הודות לשילוב מערכים מודיעיניים, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ומלאכת חקירה יסודית.

מעצרם של הנאשמים הוארך מעת לעת בהתאם לצורכי החקירה, ובסיומה גובשה תשתית ראייתית. היום כאמור הוגש נגדם כתב אישום חמור על ידי פרקליטות מחוז מרכז, בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

פענוח זה מצטרף לנתוני פענוח גבוהים במחוז מרכז, העומדים על כ־27% בכלל העבירות החמורות, וכ־23% בתיקי רצח ברחוב הערבי, כאשר חקירות נוספות מצויות בעיצומן וצפויים כתבי אישום נוספים.