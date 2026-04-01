חג הפסח גשום ברוב הארץ: סופות רעמים וחשש לשיטפונות | התחזית המלאה

תחזית מזג האוויר המלאה לחג הפסח: גשמים ברוב הארץ, סופות רעמים בליל הסדר וחשש לשיטפונות במדבר יהודה והנגב | כל הפרטים והטמפרטורות (בארץ)

שריפת חמץ בירושלים (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (רביעי), ערב חג הפסח, יהיה מעונן, בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים. תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר במישור החוף ובשפלה. יתכן אובך בעיקר בדרום הארץ.

אחר הצהריים הגשמים צפויים להתחזק ולקראת ערב קיים סיכוי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, הנגב והערבה.

בלילה, ליל הסדר, מעונן, ברוב אזורי הארץ צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, הנגב והערבה. יוסיפו לנשב רוחות ערות.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, עדיין צפויים גשמים מקומיים, ויוסיפו לנשב רוחות ערות בעיקר בדרום הארץ ובהרים. במהלך היום הגשמים והרוחות ייחלשו. עד הצהריים עדיין קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, בנגב ובערבה. יתכן אובך. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר במישור החוף ובשפלה, ויחזרו להיות רגילות לעונה.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 12-21

תל אביב: 14-27

באר שבע: 14-24

חיפה: 15-24

טבריה: 14-24

צפת: 8-20

אילת: 19-26

