( צילום: זק"א )

אירוע דרמטי וחריג התרחש היום (שני) ברחובות, כאשר הלווייתה של אישה שנפטרה בשעות הצהריים בעיר כמעט נדחתה, בעקבות בלבול סביב האישורים הנדרשים לקבורה. לאחר פטירתה, סברו כי באירוע מסוג זה אין צורך בהנפקת המסמכים הדרושים לצורך ביצוע הלוויה. האירוע החל להסתבך כאשר בני המשפחה החלו בהכנות לקראת הלוויה שתוכננה לשעות הערב. אולם כחצי שעה טרם מועד ההלוויה ולאחר שכבר נערך טהרה למנוחה, התברר כי לא ניתן לבצע את הלוויה עקב מחסור במסמכים הנדרשים.

לאחר שהתבררה הטעות, בני המשפחה ואנשי החברה קדישא ברחובות, שחששו כי הלוויה תידחה, פנו בבהילות להרב יהודה מרקוס, קמב"ץ זק"א מחוז מרכז, אשר נרתם מיד לסייע והחל לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים.

בעקבות ההתערבות, תיאם הרב מרקוס מול כלל הגורמים ביניהם משטרת ישראל ופיקוד המשטרה, ודאג להסדרת הנושא. במקביל, תוך פרק זמן קצר, קצינת משטרה מתחנת משטרת רחובות הוקפצה במיוחד לסייע בהנפקת האישורים הנדרשים. הקצינה הגיעה לבית הלוויות והביאה את האישורים, ובכך התקיימה הלוויה במועדה.