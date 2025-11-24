כיכר השבת
מצלמות חשפו: כך מטופל אוטיסט הותקף על ידי מטפל

אירוע חמור התרחש בבית החולים "איתנים": מטופל בן 30 עם אוטיזם בתפקוד נמוך אושפז עם שברים בצלעות |  מצלמות התיעוד חושפות דחיפה אלימה על ידי איש צוות שהושעה לאלתר (בריאות, בארץ)

אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: פלאש Anna Kaplan - פלאש90)

אירוע חמור ומטלטל התגלה בימים האחרונים בבית החולים הפסיכיאטרי איתנים בירושלים: מטופל צעיר המאושפז במחלקה המיועדת לבוגרים על הרצף האוטיסטי, נמצא עם שברים בשלוש מצלעותיו. החשד המיידי הוא לתקיפה אלימה שבוצעה על ידי איש צוות ותיק במוסד. האירוע מעורר גל של שאלות קשות בנוגע לבטיחותם ושלומם של מטופלים פגיעים במיוחד, שאינם מסוגלים לדווח על מצבם.

הדרך לגילוי: מחשש להתקף לב לשברים

המטופל, כבן 30, מאובחן עם אוטיזם ברמת תפקוד נמוכה ואינו מתקשר באופן מילולי, דבר שמקשה ביותר על זיהוי סבלו באופן מיידי.

סוף השבוע האחרון היה נקודת המפנה, כאשר אחד מאנשי הצוות הרפואי הבחין כי המטופל סובל מכאבים עזים. בשל הקושי בזיהוי מקור המצוקה, נלקח המטופל באופן דחוף לחדר המיון בבית חולים כללי, כאשר החשד הראשוני היה שמדובר באירוע לבבי.

במהלך הבדיקות המקיפות שבוצעו במיון, התבררה התמונה המדאיגה: המטופל סבל משברים בשלוש מצלעות. הצוות הרפואי שטיפל בו עדכן את הנהלת בית החולים הפסיכיאטרי כי אופי השברים מצביע על פציעה שלא התרחשה בשעות האחרונות.

חשיפת התיעוד: דחיפה ללא סיבה

בעקבות האבחנה החמורה, הוחלט בבית החולים איתנים לפתוח בבדיקה פנימית מעמיקה, שכללה סקירה של צילומי האבטחה מהמחלקה. המחלקה, המהווה חלק מהמרכז הירושלמי לבריאות הנפש, מיועדת לאנשים על הרצף האוטיסטי שרמת תפקודם אינה מאפשרת שילוב במסגרת קהילתית, והם דורשים השגחה צמודה וטיפול מותאם.

התיעוד ממצלמות האבטחה חשף את מהלך האירוע: על פי הבדיקה, מספר ימים לפני שהתגלו השברים, נראה אחד מאנשי הצוות דוחף את המטופל והמפיל אותו לרצפה. על פי הדיווח, האירוע התרחש ללא כל פרובוקציה מצד המטופל, אשר לא הפגין תוקפנות או היווה איום כלשהו על המטפל.

לאחר אימות האירוע באמצעות התיעוד, עודכנה משפחתו של המטופל באופן מיידי, והעובד המעורב, ששמו לא פורסם, הוצא לחופשה כפויה והושעה מעבודתו.

"זעזוע עמוק": תגובת בית החולים והצוות

האירוע הותיר את הצוות בבית החולים בהלם ובצער. לדברי גורם מבית החולים איתנים, העובד המושעה נחשב באופן מפתיע ל"מטפל ותיק בבית החולים, שנחשב אהוד בקרב המטופלים ואנשי הצוות".

טרם התקבלה תגובת המשטרה לכתבה שפורסמה ב Yent gk חשד לאלימות במוסד רפואי זה.

נורא ואיום. תקיפת חסר ישע ע"י מי שאמור לטפל בו מזעזעת אותי מהיסוד.
צבי
1
ומדוע המטפל לא עצור? הוא הרי פושע, חייבים לחשוב גם אם- עדיין ראיות שזו לא התקיפה הראשונה מצד אותו מטפל. נקל לשער שמדחיפה קלה לא שוברים צלעות. יש פה הרבה מעבר לכאורה ממה שפורסם.
רק את האמת

