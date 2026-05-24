בשעות הבוקר (ראשון) התרחש אסון תעופה קשה בשטח פתוח סמוך לתל עדשים, כאשר מטוס קל התרסק במקום. שני גברים כבני 50 שהיו במטוס פונו במצב אנוש לבית החולים העמק, אך למרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותם זמן קצר לאחר מכן.

על פי הנמסר ממד"א, הדיווח הראשון על ההתרסקות התקבל במוקד 101 בשעה 09:06. כוחות הצלה רבים הוקפצו לזירה, ביניהם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית. כשהגיעו למקום, מצאו הצוותים את שני הגברים במצב קשה ביותר, מחוסרי הכרה וללא סימני חיים.

פראמדיק מאור אטדגי מיחידת האופנועים של מד"א תיאר את הזירה הקשה: "הובילו אותנו בשטח אל המטוס שהתרסק. המטוס היה עם פגיעות פח קשות ובסמוך שכבו שני גברים, הם היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם אנוש".

חובשי ההצלה מאיר אייכלר ושבתי מוזס הוסיפו: "כשהגענו עם אמבולנס מד"א לזירת ההתרסקות, מצאנו שני גברים כבני 50 כשהם מחוסרי הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שמטוס קל עמו טסו התרסק. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א ביצענו בהם פעולות החייאה מתקדמות".