התרסק בשטח פתוח

אסון המטוס הבוקר בצפון: שני גברים נספו בהתרסקות סמוך לתל עדשים

מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך לתל עדשים • שני גברים כבני 50 פונו במצב אנוש לבית החולים, אך נאלצו הרופאים לקבוע את מותם • מתנדבי זק"א פועלים בזירה הקשה באיסוף הממצאים | הפרטים המלאים (בארץ)

המטוס המרוסק הבוקר (צילום: זק"א)

בשעות הבוקר (ראשון) התרחש אסון תעופה קשה בשטח פתוח סמוך לתל עדשים, כאשר מטוס קל התרסק במקום. שני גברים כבני 50 שהיו במטוס פונו במצב אנוש לבית החולים העמק, אך למרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותם זמן קצר לאחר מכן.

על פי הנמסר ממד"א, הדיווח הראשון על ההתרסקות התקבל במוקד 101 בשעה 09:06. כוחות הצלה רבים הוקפצו לזירה, ביניהם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית. כשהגיעו למקום, מצאו הצוותים את שני הגברים במצב קשה ביותר, מחוסרי הכרה וללא סימני חיים.

המטוס שהתרסק (צילום: דוברות הצלה)

פראמדיק מאור אטדגי מיחידת האופנועים של מד"א תיאר את הזירה הקשה: "הובילו אותנו בשטח אל המטוס שהתרסק. המטוס היה עם פגיעות פח קשות ובסמוך שכבו שני גברים, הם היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם אנוש".

חובשי ההצלה מאיר אייכלר ושבתי מוזס הוסיפו: "כשהגענו עם אמבולנס מד"א לזירת ההתרסקות, מצאנו שני גברים כבני 50 כשהם מחוסרי הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שמטוס קל עמו טסו התרסק. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א ביצענו בהם פעולות החייאה מתקדמות".

פינוי הנפגעים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בנוסף לכוחות מד"א, הוזעקו גם מתנדבי ארגון זק"א מחוז צפון לזירה. על פי הדיווח שהתקבל במוקד זק"א 1220 בסביבות השעה 09:20, מדובר בזירה מורכבת במיוחד עם ממצאים רבים הפזורים בשטח.

שמעון יום טוב וייזר, מתנדב זק"א מחוז צפון המטפל בזירה, מסר: "מדובר בזירה קשה מאוד של התרסקות מטוס בשטח פתוח. כשהגענו למקום ראינו את שרידי המטוס ואת ההרס שנגרם בעקבות ההתרסקות. מתנדבי זק״א מחוז צפון פועלים במסירות רבה בזירה המורכבת באיסוף כלל הממצאים והבאתם לקבורה".

זירת התרסקות המטוס (צילום: דוברות הצלה)
נסיבות ההתרסקות עדיין נבדקות על ידי הרשויות המוסמכות. מדובר באחד מאסונות התעופה הקשים בצפון הארץ בתקופה האחרונה, והוא מצטרף לשורה של תקריות תעופה שהתרחשו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ.

זהות ההרוגים טרם פורסמה, והמשפחות עדיין מתבשרות. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.

לוחמי האש בזירת ההתרסקות (צילום: כבאות והצלה לישראל)
איי איי איי , איום ונורא , גם אם הם לא היו יהודים , התרסקות מטוס זה התרסקות כל מי שהיה בו.
צדיק המסיכות

