מנסים לחדור לנייד שלכם

אל תהיו פרייארים: פנו אליכם במייל מ'משטרת ישראל'? כך עובד ניסיון העוקץ

אזרחים רבים דיווחו בימים האחרונים, כי קיבלו הודעות אלקטרוניות ממשטרת ישראל, אך במשטרה מבהירים כי מדובר בפייק ומציגים - כך תיזהרו ותשמרו לא ליפול בפח (חדשות בארץ)

המשטרה מבהירה - זו הודעת פייק (צילום: דוברות המשטרה)

במערך הסייבר הלאומי התקבלו דיווחים על מיילים שמתחזים למשטרת ישראל, עם כותרות כמו “פעילות חשודה זוהתה בחשבונך” וקובץ מצורף “רשמי”.

במערך הסייבר ובמשטרת ישראל, מעדכנים לפני זמן קצר (שלישי) את הציבור, כי הפרסומים הללו הם שקריים.

מה חשוב לדעת?

  • המשטרה לא שולחת מיילים עם קבצים לפתיחה.
  • פתיחת הקובץ עלולה לאפשר לתוקפים גישה למחשב ופרטים אישיים.

מה עושים?

1. לא פותחים קבצים ולא לוחצים על קישורים.

2. מדווחים למרכז 119 של מערך הסייבר הלאומי.

"אם זה נראה חשוב מדי כדי להיות אמיתי – כנראה שזה בדיוק העניין", נמסר מהדוברות של המשטרה ומערך הסייבר.

