במערך הסייבר הלאומי התקבלו דיווחים על מיילים שמתחזים למשטרת ישראל, עם כותרות כמו “פעילות חשודה זוהתה בחשבונך” וקובץ מצורף “רשמי”.

במערך הסייבר ובמשטרת ישראל, מעדכנים לפני זמן קצר (שלישי) את הציבור, כי הפרסומים הללו הם שקריים.

מה חשוב לדעת?

המשטרה לא שולחת מיילים עם קבצים לפתיחה.

פתיחת הקובץ עלולה לאפשר לתוקפים גישה למחשב ופרטים אישיים.

מה עושים?

1. לא פותחים קבצים ולא לוחצים על קישורים.

2. מדווחים למרכז 119 של מערך הסייבר הלאומי.

"אם זה נראה חשוב מדי כדי להיות אמיתי – כנראה שזה בדיוק העניין", נמסר מהדוברות של המשטרה ומערך הסייבר.