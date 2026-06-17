פעילות מבצעית נרחבת של משטרת ישראל במזרח ירושלים הובילה היום (רביעי) לתפיסת דגלי הרשות הפלסטינית וחומרי לימוד החשודים כמסיתים במוסד חינוכי בשכונת ואדי אל-ג'וז. במהלך הפשיטה עוכבה לחקירה מנהלת בית הספר, והמשטרה הדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות לחיזוק המשילות והריבונות בכל רחבי העיר.

הפעילות המבצעית יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהתקבל במשטרה, לפיו בתחומי המוסד החינוכי מוחזקים חומרי לימוד החשודים כתכני הסתה מטעם הרשות הפלסטינית. בלשי מפלג תפקידים מיוחדים של היחידה המרכזית בירושלים פשטו על המקום ערכו חיפוש יסודי בשטח.

במהלך החיפוש שערכו הבלשים במוסד, אותרו ונתפסו דגלים של הרשות הפלסטינית, צעיפים בעלי מאפיינים דומים וכן חומרי לימוד ותכנים מטעם הרשות. הממצאים מעידים על ניסיון שיטתי להחדיר תכנים לאומניים פלסטיניים למערכת החינוך בירושלים המזרחית.

בעקבות הממצאים שנחשפו ובמסגרת החקירה שנפתחה, עוכבה לחקירה מנהלת מוסד החינוך. היא הועברה לתחנת המשטרה להמשך בירור הפרשה ולהבהרת מעורבותה בהחזקת החומרים והדגלים.

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הפשיטה על בית הספר בואדי אל-ג'וז מצטרפת לשורה של פעולות אכיפה שמבצעת המשטרה במזרח ירושלים בחודשים האחרונים. רק לפני מספר ימים נחשפו קשרים מדאיגים בין מוסד חינוכי אחר בשועפאט לבין ארגון הטרור חמאס, כאשר ח"כ צבי סוכות ערך ביקור חירום במקום והטיח בפני מנהל בית הספר תיעוד מפליל.

במקביל, המשטרה ממשיכה לפעול נגד הסתה לטרור ברשתות החברתיות. בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים בירושלים ובמרכז הארץ בחשד לפרסום תכנים מסיתים ותמיכה באויב, כאשר חלקם נתפסו עם נשק ואמצעי לחימה.

משטרת ישראל הדגישה בהודעה רשמית כי תמשיך לפעול ביד קשה ובנחישות בלתי מתפשרת לחיזוק המשילות והריבונות בכל רחבי ירושלים. "לא נאפשר כל ניסיון להחדרה או להפצה של תכני הסתה לאומניים במוסדות חינוך האמורים לשרת את הציבור", נמסר מהמשטרה.

הפרשה מעלה שאלות קשות לגבי הפיקוח על מוסדות החינוך במזרח ירושלים והתכנים הנלמדים בהם. גורמים בכירים במערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בתופעה רחבה יותר, וכי יש צורך בבדיקה מקיפה של מערכת החינוך בשכונות המזרחיות של העיר.