המשטרה נגד אוריך: "חשש לשיבוש חקירה מול העבריין הנמלט"

המשטרה הגישה הבוקר (שני) בקשה מחודשת לבית משפט השלום בראשון לציון להארכת התנאים המגבילים נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, המעורב בפרשת "הבילד". המשטרה מבקשת להותיר את המגבלות על כנן למשך חודשיים נוספים.

איסור כניסה ללשכת רה"מ רשימת ההגבלות שהמשטרה מבקשת להאריך כוללת איסור יציאה מהארץ, חובת התייצבות לחקירה, ואיסור גורף על יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. המגבלה המשמעותית ביותר היא איסור העיסוק בלשכת ראש הממשלה ובחברת הייעוץ "פרספשן", זאת במטרה למנוע שיבוש חקירה והגנה על ביטחון המדינה.

המרדף אחרי איינהורן במרכז הבקשה עומד ישראל איינהורן, בעלי חברת "פרספשן", אשר המשטרה מגדירה כעת באופן רשמי כ"עבריין נמלט". לפי מסמכי המשטרה, איינהורן נחקר באזהרה במסגרת חיקור דין בגין מסירת ידיעה סודית, אך מאז הוא נמנע מלשוב לישראל ומתחמק מהליכי החקירה. נגד איינהורן הוצא צו מעצר.

במשטרה מזהירים כי אם יאפשר בית המשפט לאוריך לשוב ולעבוד בחברת "פרספשן", הוא יוכל בפועל לעקוף את איסור יצירת הקשר עם איינהורן ולשבש את החקירה הרגישה.

ביטחון המדינה על הכף התובעים מדגישים כי נוכח הקשרים האפשריים של אוריך לגורמים נוספים בתיק, והעובדה שחלק מהחשודים נמצאים מחוץ להישג ידה של המשטרה, ישנה חשיבות עליונה לשמירה על המגבלות המונעות גישה למידע מסווג או לגורמים רלוונטיים בלשכת רה"מ.