חבלני משטרה הצילו צב שנפגע מרסיס אמל"ח באזור מטה יהודה

במהלך פעילות מבצעית של חבלני מחוז ירושלים בזירה שבה אותר פריט אמל"ח ורסיסים באזור מטה יהודה, נתקלו השוטרים בנפגע בלתי שגרתי: צב יבשה שנפצע ככל הנראה כתוצאה מפגיעת רסיס או נפילת פריט אמל"ח.

החבלנים, שפעלו במקום כדי לאתר ולנטרל את השרידים המסוכנים, הבחינו כי שריונו של הצב נפגע וכי הוא מדמם.

למרות שמדובר בזירה מבצעית, החבלנים העניקו לצב טיפול ראשוני בשטח, האכילו אותו ודאגו לייצב את מצבו עד לקבלת הנחיות מקצועיות.

במקביל יצרו השוטרים קשר עם מרכז וטרינרי המתמחה בטיפול בחיות בר ובצבי יבשה. בהתאם להנחיות שקיבלו, הוכנס הצב לקופסה והועבר בהמשך לידי פקחי רשות הטבע והגנים, אשר לקחו אותו להמשך טיפול ושיקום בספארי.

רס"ב א', חבלן המשטרה שאיתר את הצב, סיפר: "ניגשתי לטפל בפריט אמל"ח שנפל בזירה, ולפתע ראיתי את הצב כשהשריון שלו פגוע ומדמם. הבנתי מיד שהוא כנראה נפגע כתוצאה מפגיעה בקרקע של אותו פריט שבו הגעתי לטפל".

לדבריו, בשל העובדה שמדובר בחיית בר מוגנת, פעל מיד על פי הנהלים: "יצרתי קשר עם גורמי מקצוע וטרינרים שהנחו אותי להכניס אותו לקופסה. דאגתי לו לקצת עשב, והעברתי אותו בהתאם להנחיות להמשך טיפול רפואי ושיקום".