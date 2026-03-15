כמה תביעות רכוש היו מתחילת המלחמה? | הנתונים של קרן הפיצויים

פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים מפרסמת היום כמה תבעו את מס רכוש, בגין נזקים שקרו ברכוש שלהם בשל מלחמת שאגת הארי והטילים ששוגרו מאיראן ולבנון | המספרים (חדשות בארץ)

צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת בזירות השונות.

הנציגים מעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח.

נכון לבוקר זה (ראשון) פועלים 52 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ. 22 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 9 צוותים באזור בית שמש ובאר שבע, 15 צוותים נמצאים באזור הצפון ועוד 3 צוותים באילת. בנוסף, 3 צוותים של מס רכוש נמצאים במלונות ברחבי הארץ אליהם הגיעו מפונים ומסייעים להם בהגשת תביעות.

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 10,946 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 7,648 בגין נזק למבנה, 1,179 בגין נזק לתכולה וציוד ,1,945 בגין נזק לרכב ו-174 בגין נזק אחר.

חלוקת התביעות לפי מוקדים:

  • תל אביב: 5,614
  • אשקלון: 4,022
  • ירושלים:217
  • עכו: 815
  • טבריה: 278

יצוין, כי ישנה אפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 שקלים. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה.

עד כה הוגשו 1,821 תביעות במסלול זה.

מקרן הפיצויים נמסר: "בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה."

