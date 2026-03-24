כיכר השבת
בתום חקירה 

נלכדו בלב העיר: חצי מיליון ש"ח ומטילי זהב מתחת לאף

בלשי מרחב דן פשטו על דירת מסתור ברחוב יוסף הגלילי ברמת גן וחשפו אוצר בלום. בפשיטה נתפסו מעל חצי מיליון שקלים במזומן, מאות אלפי דולרים ויורו, כמעט קילוגרם של מדליוני זהב, צ'קים במיליוני שקלים ומכונה לספירת כסף ששימשה את החשודים (בארץ)

רכב היוקרה שנתפס (צילום: דוברות משטרה)

בלב רחוב שקט ובורגני ברמת גן, מאחורי דלת תמימה לכאורה, הסתיר זוג צעיר "בנק" פרטי של עולם הפשע. כשהבלשים נכנסו פנימה עם צו חיפוש, הם לא ציפו למצוא ערימות של מזומנים בכל מטבע אפשרי, זהב טהור ומכונה לספירת כסף שעבדה שעות נוספות. זהו סיפור על עושר בלתי מוסבר, רכב יוקרה ומבצע משטרתי שהסתיים במעצרים דרמטיים.

הפריטים שהוחרמו (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת המאבק חסר הפשרות של בפשיעה הכלכלית, ערכו אתמול בלשי תחנת בני ברק-רמת גן פשיטה ממוקדת על דירה ברחוב יוסף הגלילי. כפי שפורסם בהודעת דוברות המשטרה, הכוחות הופתעו לגלות "מכרה זהב" של ממש: 555,580 ש"ח במזומן, עשרות אלפי יורו ודולרים, ו-19 מדליוני זהב במשקל של כמעט קילוגרם.

מלבד המזומנים והזהב, נתפסו 56 צ'קים בסכום עתק של למעלה מ-2.5 מיליון שקלים, מכונה לספירת כסף, טלפונים ומחשבים. בחניית הבניין הוחרם רכב יוקרה מסוג BMW X6, החשוד כחלק מרכוש שנרכש בכספי פשיעה.

שני חשודים, בני 32 ו-33, נעצרו במקום והובאו לחקירה. בעוד החשודה שוחררה בתנאים מגבילים, החשוד המרכזי נכלא והובא הבוקר בפני בית משפט השלום בתל אביב, שהורה על שחרורו למעצר בית תוך המשך החקירה המאומצת.

