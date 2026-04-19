היחידה המרכזית של מחוז ירושלים סיכלה בסוף השבוע אירוע בחירות של הסהר האדום המזוהה עם הרשות הפלסטינית, שתוכנן להתקיים במזרח ירושלים. הסיכול בוצע בהתאם לחוק היישום ועל פי צו שחתם השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, המהלך מהווה חלק מתכנית המבצעית 'מגן הבירה' שהתווה מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, במטרה לחזק את הריבונות והמשילות בירושלים בכלל ובמזרח העיר בפרט.

פעילות מודיעינית של היחידה המרכזית הובילה לאיתור הכנות לאירוע בחירות להנהלת הסהר האדום, שתוכנן להתקיים ביום שבת במתחם סוואנה בא-טור שבמזרח ירושלים. האירוע תוכנן להתקיים בניגוד לחוק היישום, שאוסר על פעילות של גופים הקשורים לרשות הפלסטינית בתחומי ירושלים.

הממצאים שנאספו אודות ההתארגנות הובאו לעיונם של מפקד מחוז ירושלים והשר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, שחתם על צו האוסר על קיום האירוע. כידוע, השר בן גביר פועל בשנה האחרונה לחיזוק האכיפה במזרח ירושלים ולמניעת פעילות של גופים פלסטיניים בעיר.

ביום שישי הגיעו בלשי הימ"ר למתחם, שם הבחינו בהכנות מתקדמות לאירוע. במקום נמצאו פודיום וכיסאות שנפרסו להשתתפות עשרות אנשים. הבלשים הדביקו את הצו האוסר על קיום האירוע, וכך סוכל בפועל.

מדוברות המשטרה ציינו כי הפעילות מתבצעת באמצעות איסוף מודיעין איכותי, סיכול תשתיות טרור וסיכול כנסים ואירועים המזוהים עם הרשות הפלסטינית בניגוד לחוק. לדבריהם, אירועים אלו עלולים להסית, להתסיס ולפגוע במרקם החיים הייחודי של תושבי העיר.

יצוין כי בימים האחרונים מתמודד השר בן גביר עם מגבלות שהטיל בית המשפט העליון על סמכויותיו, במיוחד בכל הנוגע למינויים בכירים במשטרה. עם זאת, בית המשפט סירב לבקשת היועצת המשפטית לממשלה להורות על פיטוריו, והותיר אותו בתפקיד תוך קביעת מגבלות מסוימות.

תכנית 'מגן הבירה' רושמת בחודשים האחרונים הצלחות נוספות במאבק בפעילות בלתי חוקית במזרח ירושלים, כחלק ממדיניות חיזוק הריבונות הישראלית בכל חלקי העיר.