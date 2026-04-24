תאונת דרכים קשה וקטלנית אירעה באישון לילה בכביש 60, סמוך ליישוב רחלים שבשומרון, אחרי התנגשות עוצמתית בין שני כלי רכב פרטיים.

כוחות ההצלה הרבים שהוזעקו לזירה נתקלו במראה קשה של רכבים מעוכים לחלוטין, והחלו בפעולות מיידיות לחילוץ הנפגעים והענקת טיפול רפואי בתנאי שטח מורכבים. לוחמי האש ממרחב שומרון שהגיעו למקום זיהו מיד כי מדובר בזירה קשה המחייבת התערבות של כלים הנדסיים. הם החלו בפעולות חילוץ מהירות באמצעות כלים הידראוליים ייעודיים כדי לחלץ את הלכודים מתוך הריסות הפח של שני הרכבים. מהזירה פונו שבעה פצועים פלסטינים במצב קל על ידי כוחות הסהר האדום לשטחי הרשות הפלסטינית. שוטרי מחוז ש"י שהגיעו לזירה סגרו את הכביש, פעלו להכוונת התנועה באזור ופתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות התאונה הקטלנית. פרמדיק מד"א דור צברי, שהגיע בין הראשונים לזירה, תיאר את המראות הקשים ואמר: "ראינו רכב מרוסק לחלוטין ובתוכו היו 2 גברים כבני 40 כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם ואחד מהם היה לכוד. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ל-7 פצועים (פלסטינאים) במצב קל שפונו לשטחי הרשות על ידי הסהר האדום".

לזירה הקשה הגיעו גם מתנדבי זק"א מחוז ש"י, אשר פעלו במשך שעות ארוכות בתנאי חושך לאיסוף הממצאים ולשמירה על כבוד המת. גיל ביסמוט, מפקד זק"א מחוז ש"י, יחד עם קמב"ץ המחוז אודי זגיר והמתנדב עדיאל טיירי, סיפרו על עבודתם במקום: "כשהגענו לזירה נתקלנו בתאונת דרכים קשה מאוד. שני גברים כבני 40 ללא רוח חיים כשהם מוטלים על הכביש. מדובר בזירה מורכבת וקשה במיוחד. מתנדבי זק"א פעלו במקום לאסוף את הממצאים, ושמירה על כבוד המת".

רשף תומר בכר, שפיקד על אירוע החילוץ מטעם כבאות והצלה, פירט על מאמצי לוחמי האש ואמר: "הגענו לזירת תאונה קשה ביותר עם מעורבות של שני כלי רכב. מדובר בחילוץ מורכב שבוצע בתנאים מאתגרים ובתאונה שבה ניתן לראות עוצמת פגיעה קשה מאוד בכלי הרכב. לאחר פעולות החילוץ, ביצעו הצוותים סריקות משלימות בזירה ובסביבתה על מנת לשלול הימצאות של לכודים נוספים".