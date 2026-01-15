כיכר השבת
הקטל בכבישים

אסון בכביש 65: בן 14 נהרג בתאונת דרכים קטלנית, חברו נפצע באורח קשה

כוחות הצלה נאלצו לקבוע את מותו של נער בן 14 שנפצע ונלכד בתאונת דרכים קטלנית בין משאית לרכב פרטי בכביש 65 בסמוך לצומת מי עמי (בארץ)

זירת התאונה הקטלנית (צילום: דוברות זק"א)

בשעה 02:00 בלילה (בין רביעי לחמישי) התקבל דיווח על בין משאית לרכב פרטי בכביש 65 בסמוך לצומת מי עמי.

חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של נער כבן 14 עם חבלה רב מערכתית, והעניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים העמק שני פצועים, בהם: גבר כבן 30 במצב קשה, בהכרה עם חבלות בראש ובגפיים ואת נהג המשאית במצב קל.

חובשי מד"א חיים אלגרבלי, וואל חטיב ויוסף פרידמן, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ובתוכו נלכד צעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו קשות מאוד ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום.

"במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר כבן 30 שנפצע באורח קשה במהלך התאונה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה טיפלו ופינו לבי"ח את נהג המשאית במצב קל".

מהמשטרה נמסר: "בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'מנשה' פתחו בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית שארעה הלילה בין רכב פרטי למשאית, בכביש 65 סמוך לצומת מי עמי.

"כוחות משטרה של תחנת פחם, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'מנשה' שהגיעו למקום, פתחו בחקירת נסיבות התאונה".

1
אבל מה עושה נער בן 14 ב 2 בלילה ברכב???? למה הוא לא היה בבית במיטה?
צדיק המסיכות

