לילה קשה נרשם בכבישי ישראל, כאשר בתוך שעות ספורות התרחשו שלוש תאונות דרכים חמורות במספר מוקדים. צעיר בן 23 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 453 סמוך לכפר טרומן, שני גברים נפצעו באורח קשה בהתהפכות משאית בכביש 75 ליד מגדל העמק, ובתאונה חריגה נוספת התהפך אוטובוס בכביש 6 סמוך לקריית גת – שם נפצעו 27 בני אדם באורח קל.

הדיווח על התאונה הקטלנית ליד כפר טרומן התקבל במוקד מד״א בשעה 02:45. עם הגעת הצוותים לזירה התברר כי אחד מכלי הרכב התהפך על גגו ונלכדו בו נוסעים.

חובשי מד״א רונלד קייקוב, נבו כהנא ואבי ריימונד סיפרו: “אחד הרכבים היה הפוך על גגו ומרוסק, ובתוכו נלכדו שני אנשים, ביניהם צעיר מחוסר הכרה. תוך כדי שביצענו יחד עם לוחמי האש פעולות חילוץ, הענקנו לפצוע טיפול רפואי מתקדם וביצענו פעולות החייאה ממושכות בצעיר בן 23 עם חבלה קשה בראשו, אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו בשטח. הפצוע השני שחילצנו נפצע באורח קל בלבד”.

שלושה פצועים נוספים מהתאונה פונו במצב קל לבתי החולים שמיר-אסף הרופא ושיבא תל השומר. לוחמי האש פעלו לחילוץ הלכודים מהרכב ההפוך.

זמן קצר לאחר מכן, בשעה 03:34, התקבל דיווח נוסף במוקד מד״א על התהפכות משאית בכביש 75 סמוך למגדל העמק. צוותי החירום שהגיעו למקום מצאו משאית הפוכה ומרוסקת, כשבתוכה שני גברים לכודים.

פרמדיקית מד״א צליל ביטון וחובשי מד״א פארוק אבו עישה וסלימאן נגם תיארו: "המשאית הייתה הפוכה ומרוסקת לחלוטין עם פגיעות פח משמעותיות. בתוכה נלכדו שני גברים כשאחד מהם מחוסר הכרה והשני בהכרה מעורפלת. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה”.

השניים, בני כ־30 ו־40, פונו לבית החולים העמק בעפולה כשהם במצב קשה.

בתאונה שלישית שאירעה לפנות בוקר בכביש 6 סמוך לקריית גת, התהפך אוטובוס ועליו נוסעים רבים. צוותי מד״א שהוזעקו לזירה טיפלו ב־27 נפגעים באורח קל. במד״א ציינו כי לאחר בדיקות רפואיות בזירה, איש מהנפגעים לא נזקק לפינוי לבית החולים.