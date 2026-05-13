מגמת ירידה משמעותית: 10% פחות הרוגים בכבישים מתחילת השנה

לצד המחיר האנושי הכבד שממשיך להיגבות בכבישי ישראל, מתחדדת מגמת ירידה משמעותית במספר ההרוגים והנפגעים בתאונות דרכים. נתוני הרבעון הראשון של שנת 2026 מצביעים על ירידה של 10% במספר ההרוגים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024, לצד ירידה דרמטית של 28% במספר הפצועים קשה.

הנתונים, שפורסמו על ידי המשרד לביטחון לאומי, מעידים על שינוי ראשוני ומעודד במאבק הלאומי בקטל בדרכים. בנוסף לירידה בהרוגים ובפצועים קשה, נרשמה ירידה של 36% במספר הפצועים קל וירידה זהה בסך כלל הנפגעים בתאונות הדרכים.

המגמה החיובית נרשמת על רקע הרחבת ההשקעה של המשרד לביטחון לאומי בתחום האכיפה והביטחון בדרכים. תקציב המשרד גדל בשנים האחרונות מ-14.1 מיליארד שקלים בשנת 2022 ל-21 מיליארד שקלים כיום, כאשר חלק ניכר מהגידול מופנה למאבק בתאונות הדרכים. במסגרת תוכנית אכיפה משולבת בהיקף של 50 מיליון שקלים, בהובלת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובשיתוף הרלב"ד, הוגברה באופן משמעותי הנוכחות המשטרתית בכבישי ישראל. נוספו ניידות חדשות לכבישים העירוניים והבין-עירוניים ברחבי הארץ, והופעלו מאות ניידות שכורות לצד מערך הניידות הקיים.

טכנולוגיות מתקדמות ונוכחות מוגברת

התוכנית כוללת שילוב של טכנולוגיות ניטור ואכיפה מתקדמות, במטרה לחזק את ההרתעה ולהגביר את הבולטות המשטרתית בכבישים. נתוני הרבעון הראשון מצביעים על השפעה חיובית של פעילות האכיפה והנוכחות המוגברת, אך המאבק עדיין רחוק מסיום.

יצוין כי בשנת 2024 נרשם מספר גבוה במיוחד של ילדים שנהרגו בתאונות דרכים - 44 ילדים עד גיל 14, המספר הגבוה ביותר בעשור האחרון. הנתונים החדשים מעוררים תקווה כי המגמה הולכת ומשתנה לטובה.

בן גביר: 'הדרך עוד ארוכה'

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה לנתונים: "אנחנו רואים, ברוך ה', ניצנים ראשונים של שינוי לטובה בתאונות הדרכים, וזו ללא ספק תוצאה של עבודה קשה בשטח, תוספת שוטרים והגברת הנוכחות בכבישים".

עם זאת, השר הדגיש כי "הדרך עוד ארוכה. כל הרוג הוא טרגדיה, ואנחנו מחויבים להמשיך ולהשקיע את כל המשאבים כדי להפוך את מגמת הירידה ליציבה ולצמצם את הקטל בכבישים".

המשרד לביטחון לאומי הבהיר כי נדרשת המשך פעילות נחושה וממוקדת בכבישים, מתוך מחויבות להביא לירידה במספר הנפגעים בכלל חלקי החברה הישראלית. התוכנית תמשיך להתבצע במלוא העוצמה, תוך התאמות בהתאם לנתונים המתעדכנים ולצרכים המשתנים בשטח.