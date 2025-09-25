היה על הטיסה שנחתה בסעודיה: "פחדתי שאמא שלי תחשוב שנחטפתי"

רום גדסי, שנמנה עם נוסעי טיסת פליי דובאי מאיחוד האמירויות לישראל, שביצעה השבוע נחיתת חירום בריאד בירת סעודיה, בעקבות אירוע מוחי שעבר אחד הנוסעים - תיאר את רגעי האימה בשעות העצירה וסיפר כי פחד שאימו תחשוב שנחטף.

"שעה שעה וחצי אחרי שהמראנו מדובאי לכיוון ישראל, הבחנתי באדם מבוגר, שישב 6 שורות מחוריי, שהחל להרגיש לא טוב", סיפר בריאיון שהעניק היום (חמישי) לכאן חדשות.

"הצוות של המטוס, הדיילים, החלו להעניק לו טיפול, שכלל חמצן מגבות רטובות, ומשם הכל התפתח. החלו לכרוז ולשאול אם יש רופא במטוס. לצערנו לא היה ונקלענו לסיטואציה שאליה נקלענו".

בהמשך, הוא סיפר, הודיע הטייס ש"מבצעים נחיתת חירום בריאד בירת סעודיה. אנחנו 90% ישראלים על המטוס אולי יותר.

"אני יכול להגיד שהחוויה הייתה לא נעימה. אנחנו מתחברים עם עוד ישראלים ומנסים להבין את סיטואציה, זה מאוד מטלטל ומאוד חוסר וודאות. אנחנו מתחילים לדבר בינינו לא מבינים מה יהיה, אם יורדים או לא, אם מחליפם את המטוס. חוויה לא נעימה. היו הרבה ילדים ותינוקות".

הוא הוסיף ותיאר: "חששנו. יש פחד. אין לנו קשרים מובהקים עם סעודיה וזה מפחיד לנחות בשדה תעיופה שלא מיועד לישראלים. וזה כשאתה יודע שהרוב ישראלים עם דרכונים ישראלים. יש חוסר וודאות מוחלט. אתה בלי קליטה.

"אנחנו נוחתים שם, וכשאתה על הקרקע ציפינו לקבל קליטה משהו, אופציה לשלוח הודעה למשפחות שמחכות לנו בנתב"ג. אבל לא הייתה לנו שום קליטה לצערנו. ניסינו לדבר עם צוות המטוס לבדוק אם יש וויי-פיי, להתחבר דרכה, אך לא היה".

הוא המשיך: "הדלת נפתחת ורופאים סעודים נכנסים למטוס עם כאפיות. זה מלחיץ ולא נעים. דמיינתי שאימא שלי בטוחה שנחטפנו. הורים שלי ראו שאני לא עונה להודעות ובדקו דרך המיקום באייפון וראו שאני בערב הסעודית. הם מאוד נלחצו וגם אנחנו. וזה סיטואציה לא פשוטה".